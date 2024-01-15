Будуть вивчати дуже уважно: стало відомо, яку саме свиню путін підклав Кім Чен Ину

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Використання росією балістичних ракет північнокорейського виробництва може розкрити нову важливу інформацію про ракетні програми цієї таємної країни в умовах дедалі агресивнішої риторики з боку Пхеньяна. На початку року Білий дім заявив, що росія використала балістичні ракети і пускові установки, поставлені Північною Кореєю, проти українських сил.

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«Наша інформація вказує на те, що Корейська Народно-Демократична Республіка нещодавно надала росії пускові установки балістичних ракет і кілька балістичних ракет», — заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, називаючи Північну Корею її офіційною назвою.

У пізнішій заяві США та низка їхніх союзників заявили, що росія використала надані Пхеньяном балістичні ракети проти України 30 грудня 2023 року та 2 січня. З 29 грудня Москва розпочала серію масованих повітряних ударів по Україні.

«Використання росією балістичних ракет КНДР в Україні також надає КНДР цінну технічну та військову інформацію», — йдеться у заяві.

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Використання росією балістичних ракет північнокорейського виробництва може розкрити нову важливу інформацію про секретні програми цієї країни. Таку думку виданню Newsweek висловив науковий співробітник Міжнародного інституту стратегічних досліджень Фабіан Хінц.

«Є багато інформації та розвідувальних даних, які можна отримати від використання москвою північнокорейських ракет в Україні. Ракетна програма Північної Кореї оповита таємницею, і західна розвідка, ймовірно, знає набагато менше про ракетні розробки Пхеньяна порівняно з такими країнами, як Іран. Навіть не вивчаючи уламки ракет, можна багато чого дізнатися про характеристики польоту ракет, в тому числі про їхню дальність, як вони літають і наскільки ефективно проти них працює західна протиповітряна оборона», — сказав він.

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Виходячи з цього, можна буде визначити, як вдосконалити системи західного виробництва, такі як Patriot, для боротьби з цією загрозою.

«Їх використання в Україні також може бути корисним для визначення якості північнокорейського ракетного виробництва, наскільки точними є ракети в бойових умовах. Розбирання уламків ракет також може розкрити деталі про те, як працює система наведення, наскільки вона досконала, інформацію про ракетне паливо». — стверджує Хінц.

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За його словами, це також може підняти завісу над якістю північнокорейської електроніки, її походженням і ланцюгами постачання, в тому числі, чи постачає Пхеньян компоненти через посередників.

Північна Корея вже експортувала деякі зі своїх старих ракет, але про її зброю нового покоління відомо дуже мало, додав Фабіан Хінц.

«Можливість подивитися на них зблизька була б дуже цінною», — сказав він.

Представник Південної Кореї в Організації Об'єднаних Націй Хван Джун Кук заявив на засіданні Ради Безпеки ООН у середу, що Пхеньян використовує Україну як «полігон для випробування своїх ракет, здатних нести ядерну зброю».

Вважається, що росія використовувала твердопаливні ракети КН-23, які є північнокорейськими балістичними ракетами малої дальності, здатними нести ядерні боєголовки. Нещодавно Північна Корея провела серію ракетних випробувань, які США засудили як порушення резолюцій ООН.

У середині грудня Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету (МБР) у Східне море, також відоме як Японське море, що, за словами японського чиновника, поставило в зону досяжності «всю територію США». За кілька годин до цього Північна Корея запустила балістичну ракету малої дальності.

Останніми тижнями hосія збільшила кількість ракетних ударів по Україні, націлених на ключові об'єкти української енергетичної інфраструктури та оборонні об'єкти по всій країні. Західні експерти припускають, що росія спалила значну кількість ракет різних типів, але навряд чи vосква повністю вичерпала свої запаси за допомогою цих обстрілів.

Раніше повідомлялося, що в Україні з’явились російські дрони з реактивним двигуном.

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