40.41 / 40.91 43.49 / 44.18
Київ: 
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Відсутність допомоги Україні може призвести до розпаду ЄС і НАТО — німецький міністр

16:19 20 червня 2024
міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер

Федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер, який раніше повідомив про рішення саміту лідерів Великої сімки щодо допомоги Україні у 50 мільярдів доларів, закликав до більш відкритої комунікації з боку німецького уряду щодо української політики на сході Німеччини.

«Ми повинні з усією відкритістю пояснювати людям на сході Німеччини політику німецького уряду щодо України, — сказав Лінднер в інтерв'ю газеті Rheinische Post. — Йдеться не лише про допомогу Україні у вигляді поставок зброї, допомоги біженцям та економічної підтримки в її захисті від росії, але й про німецькі інтереси», передає ZDF.

На думку політика, якщо Німеччина змириться з порушенням росією міжнародного права і агресивною війною, ЄС і НАТО можуть розпастися.

«Тому що поляки і чехи, наприклад, запитали б себе, чи не кинемо ми їх так само в надзвичайній ситуації. Крім того, якби Україна впала, Німеччині довелося б прийняти і опікуватися кількома мільйонами додаткових біженців з України. Це було б у багато разів дорожче, ніж та допомога, яку ми надаємо зараз».

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» писали, як в Україні та НАТО відреагували на висунуті путіним умови закінчення війни.

РЕКЛАМА

30

Читайте нас у Facebook

РЕКЛАМА
Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Енергозберігаюча лампочка

Споживання електроенергії до 100 кВт/год: тариф не буде нижчим, але є важливий нюанс

Знаки зодіаку

Не намагайтеся їх перехитрити: астрологи назвали три «найрозумніші» знаки зодіаку

Розкидання гною на кордоні

Поляки почали поливати кордон свинячим гноєм: що відбувається

Обрізування високорослих томатів

Не «пасинкування», а «вбивство»: які листки не можна видаляти на детермінантних томатах

Наступний матеріал
Новини партнерів
Мапа сайту