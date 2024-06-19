Федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер, який раніше повідомив про рішення саміту лідерів Великої сімки щодо допомоги Україні у 50 мільярдів доларів, закликав до більш відкритої комунікації з боку німецького уряду щодо української політики на сході Німеччини.

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«Ми повинні з усією відкритістю пояснювати людям на сході Німеччини політику німецького уряду щодо України, — сказав Лінднер в інтерв'ю газеті Rheinische Post. — Йдеться не лише про допомогу Україні у вигляді поставок зброї, допомоги біженцям та економічної підтримки в її захисті від росії, але й про німецькі інтереси», передає ZDF.

На думку політика, якщо Німеччина змириться з порушенням росією міжнародного права і агресивною війною, ЄС і НАТО можуть розпастися.

«Тому що поляки і чехи, наприклад, запитали б себе, чи не кинемо ми їх так само в надзвичайній ситуації. Крім того, якби Україна впала, Німеччині довелося б прийняти і опікуватися кількома мільйонами додаткових біженців з України. Це було б у багато разів дорожче, ніж та допомога, яку ми надаємо зараз».

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Раніше «ФАКТИ» писали, як в Україні та НАТО відреагували на висунуті путіним умови закінчення війни.

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