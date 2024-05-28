Генерали НАТО застерегли Захід: про що йдеться у колективному зверненні військових

Напередодні 75-х роковин НАТО група відставних генералів країн-членів Північноатлантичного альянсу в колективному зверненні закликала змінити політику щодо військово-технічної підтримки України.

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Так, генерали закликають зняти обмеження на типи та кількість озброєнь для передачі Україні, терміново надати критично необхідне озброєння та передати військове спорядження, яке забезпечить технологічну перевагу над супротивником. Військові наголошують на необхідності пріоритезації заходів щодо забезпечення оперативних запасів ЗСУ, включаючи забезпечення боєприпасами та необхідним обслуговуванням озброєнь, докласти зусиль щодо розширення навчання українських військових за кордоном. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Guildhall.

У зверненні вони закликають почати укладати довгострокові двосторонні безпекові угоди між Україною та країнами-членами НАТО за прикладом Естонії (пропорційно розміру ВВП країни), з метою забезпечення постійної військово-технічної підтримки, а на саміті Альянсу у Вашингтоні прийняти документи про незворотність підтримки України до відновлення її територіальної цілісності та суверенітету, та чіткого плану щодо вступу України до НАТО.

У зверненні наголошується на геноцидному характері російської війни, метою якої є знищення України як незалежної країни та українців як самостійної нації.

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Генерали застерігають, що нездатність Заходу підтримати Україну призведе до неминучої поразки України, сотень тисяч додаткових жертв та мільйонів біженців, а сама поразка буде сприйнята як запрошення до експансіонізму інших авторитарних режимів.

«Поразка України неминуче призведе до втрати довіри до США як до лідера вільного світу, поставить під загрозу існування НАТО, оскільки інші члени Альянсу будуть змушені шукати двостороннього співробітництва з авторитарними країнами, зокрема росії та КНР» , — йдеться у зверненні.

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Серед тих, хто підписав: Генерал Сер Річард Ширрефф, заступник Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (2011−2014); Генерал Ріхо Террас, Начальник Генерального штабу Збройних сил Естонії (2011−2018); Генерал-лейтенант Бен Ходжес, Командувач армії США у Європі (2014−2017); Генерал-лейтенант Марк Гертлінг, Командувач армії США у Європі (2011−2012); Генерал-майор Майкл Ріпас, Командир Європейського командування сил спеціальних операцій США (2010−2013); Генерал-майор Ріхо Юхтегі, Командувач Сил спеціальних операцій Естонії (2012−2019); Клаус Віттманн, бригадний генерал Бундесвера, екс-працівник штаб-квартири НАТО; Януш Адам Онишкевич, Міністр оборони Польщі (1992−1993, 1997 — 2000).

Як повідомляв раніше Укрінформ, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників зняти обмеження на використання Україною зброї для поразки військових об'єктів на території Росії. Зокрема він заявив, що росія веде агресивну війну, і Україна має право захищатися.

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«І це включає в себе також завдання ударів по цілям на російській території», — пояснив він, зазначивши, що деякі союзники вже зняли такі обмеження і «настав час для інших союзників» розглянути можливість зробити те ж саме.

Нагадаємо, що перемога України у війні з рф необхідна і країнам Північно-Атлантичного Альянсу.

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