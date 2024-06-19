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Спорт

Скандал на чемпіонаті Європи: українська красуня-фехтувальниця перемогла уродженку рф і відмовилась потиснути їй руку

14:57 19 червня 2024
Олена Кривицька

Попри погрози чиновників від спорту, українські спортсмени продовжують демонструвати своє презирливе ставлення до представників росії на міжнародних змаганнях, які не знайшли в собі гідності відмовитись виступати за країну, що уособлює для мільйонів людей державу вбивць і негідників, що знищують мирні міста і села України.

Так, українська фехтувальниця Олена Кривицька відмовилася потиснути руку свої російській противниці Майї Гучмазовій, яка на чемпіонаті Європи виступала за Грузію.

Олена перемогла з рахунком 15:9, але не стала вітати суперницю традиційним рукостисканням, через що та почала лаятись, пише Base of Ukrainian sports.

Інцидент стався безпосередньо після поєдинку. Кривицька повернулася до суддів, подякувала їм і пішла, залишивши свою суперницю без звичного рукостискання. Це сильно роздратувало Гучмазову, яка емоційно відреагувала нецензурною лайкою.

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«Чому це так? Б**дь, чому вони так роблять? Б**дь, чому їм можна все. Вони oх**ли, чи що? Є****шки!», — сказала Гучмазова.

Росіянка Майя Гучмазова, яка народилась у Владикавказі, з 2017 року виступає за збірну Грузії.

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Раніше так само вчинив український пауерліфтер Іван Чупринко, який завоював «золото» в абсолютній першості на чемпіонаті світу з жиму лежачи. Він відмовився потиснути руку представнику Ірану. Адже ця країна продовжує постачати зброю росії для атак на нашу країну.

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