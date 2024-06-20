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Секрети городника: чому рослини не варто поливати теплою водою

12:48 20 червня 2024
Шланг із водою

У городників у самому розпалі дачний сезон, коли овочі на грядках, дерева та чагарники потребують особливої уваги. До речі, при плануванні робіт на землі можна користатися календарем городника на червень, в якому вказані сприятливі та неспраятливі для цього дні.

Цього року у деяких регіонах Україні у червні рясно йдуть дощі, що зменшує зусилля з поливу городини на дачних ділянках. Ну, а при підвищенні температури, звичайна, потреби у поливі зростають. При цьому варто пам'ятати, що рослини не варто поливати як дуже холодною, так і перегрітою (близько 30−40 градусів) водою, пише womanlife.kyiv.ua. Варто використовувати прохолодну воду — це може вплинути на врожайність.

Стверджується, що для розчинення більшої кількості вуглекислого газу потрібні низькі температури (близько 15 градусів), а у теплій воді він розчинятиметься слабше.

Також коріння деяких культур краще почуваються при поливі прохолодною водою. Наприклад, картопля краще формується в тому випадку, якщо температура ґрунту не перевищує 20 градусів. Більше того, кореневій системі більшості популярних городніх культур потрібна температура землі 15 градусів.

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До речі, синоптики попереджали, що в Україну йде похолодання.

Фото Pixabay

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