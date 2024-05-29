Календар городника на червень-2024: коли що садити і в які дні краще відмовитись від робіт на ділянці

Травень закінчується двома сприятливими днями для роботи на землі — дачники можуть займатися висадкою, поливом, мульчуванням, обрізанням та іншими видами діяльності 30 та 31 травня.

ВІДЕО ДНЯ

Перші дні червня, як стверджують Porady 24, також будуть сприятливими.

Згідно з місячним календарем городника на перший літній місяць, до сприятливих і несприятливих днів відносять:

1 — 2 червня — час, який підходить для підготовки ґрунту, а для висадки рослин — нейтральний.

РЕКЛАМА

3 — 4 червня — вдалі для посадки дні. Добре повинні прийняти лікарські або швидкорослі рослини.

5 — 7 червня — невдалі дні для посіву, посадки та пересадки. В цей час можна зайнятися обробкою рослин від шкідників та хвороб, удобрювати квітучі рослини, видаляти вусиків та молоді побіги з полуниці.

РЕКЛАМА

8 — 9 червня — гарний час для посадки пізніх сортів картоплі, а також баштанних, патисонів та огірків. Можна присвятити час догляду за кімнатними рослинами.

10 — 14 червня — ці дні краще присвятити роботі з ґрунтом, прополоти грядки і підгорнути рослини.

РЕКЛАМА

15 — 21 червня — дні підходять для висадки плодово-ягідних дерев та кущів.

22 червня рекомендують утриматися від усіх робіт із рослинами.

23 червня — нейтральний день для роботи на городі, тому можна працювати тільки у випадку, якщо є крайня потреба.

24 — 25 червня краще утриматися від посадки рослин — культури, висаджені в цей час, погано зростатимуть і плодоноситимуть.

26 — 27 червня — гарний час для посіву пасльонових та гарбузових, а також різних овочів. Можна садити і сіяти також декоративні рослини, квіти.

28 — 30 червня — поганий час посадки сільськогосподарських культур.

Досвідчені городники рекомендують у першій частині червня віддавати перевагу роботі з томатами, перцем, баклажанами, огірками, гарбузами, кабачками та баштанними культурами. А із зеленню, буряком, морквою, картоплею та редькою — наприкінці місяця.

Про те, коли і як садити картоплю у травні та червні, і чим зайняти міжряддя, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

58

Читайте нас у Facebook