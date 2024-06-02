Три вдалі дні та п'ять — нещасливих: що обіцяє місячний календар на червень 2024

У червні молодик зійде на небі на день пізніше, ніж у травні, тобто 6 червня, а вже 22 червня можна буде спостерігати першу літню повню.

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І якщо період молодика езотерики вважають розквітом, адже в цю фазу місячного календарю людина відчуває себе живою та готовою до нових задач (при цьому день все ж вважається непідходящим для важливих справ), то під час повні хоч і настає енергетичний пік, проте він призвести до необдуманих вчинків та наслідків. Тому в цей день людей закликають до стриманості і зваженості у вчинках, пише Главком.

Сприятливі та несприятливі дні червня

Найсприятливіші дні в червні 2024: 4, 5, 12.

Несприятливі дні в червні 2024: 1, 2, 28, 29, 30.

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Сприятливі дні за сферами

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Сприятливими днями для різних сфер варто вважати майже всі дати крім 6 та 22 червня.

Зокрема для роботи та нового старту найкраще підійдуть дні з 7 по 21 червня та 23, 24 червня.

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Якщо ви плануєте весілля, то краще обрати такі дати: з 3 по 17 (6 червня виключаємо), 23, 24 та 30 червня.

Для подорожей та поїздок краще обирати період з 7 по 17 червня та з 19 по 21 червня.

Ознайомтеся також з місячним календарем городника на червень.

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