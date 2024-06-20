Немає можливості звідти вийти: експерт про ситуацію з окупантами у Вовчанську

У «вогняний котел» потрапили окупанти у Вовчанську. Їх оточили українські воїни на Агрегатному заводі. Вони заблокували до 400 росіян, 30 вже здалися, бо спроби врятувати їх не увінчалися успіхом. Військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив» Олександр Коваленко розповів, що завод у Вовчанську був під ударами з боку російських окупантів із перших днів їхнього заходу в місто.

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«Просуваючись Соборною вулицею (це фактично центральна вулиця Вовчанська), вони намагалися вийти саме на Агрегатний завод. У них вийшло запустити туди деяку кількість своїх диверсійно-розвідувальних груп. Там були бойові зіткнення, але в якийсь певний момент, коли Сили оборони України перейшли до системних контратак, їх вийшло відрізати».

За словами Коваленка, росіяни заблоковані вже близько двох із половиною тижнів. Ще 1 червня вогневим контролем завод був відрізаний від усіх інших частин міста. На даний момент у росіян немає можливості звідти вийти.

«У них вичерпується боєкомплект, є проблеми з водою і провізією».

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Про те, що противник загруз у Вовчанську раніше повідомляв Головком ЗСУ Сирський.

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