На співробітників ТЦК можна поскаржитися на гарячу лінію: опубліковано номери телефонів у кожній області

В Україні триває загальна мобілізація. У Командуванні Сухопутних військ повідомили, що діє гаряча лінія для оперативного реагування на всі протиправні дії представників ТЦК та СП та надання консультацій: 0 800 301 937.

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Крім того, за рішенням Командувача Сухопутних військ окремі контактні номери діють також в областях. У кожному ОТЦК та СП за номерами телефонів також надають консультації цивільним, військовослужбовцям та членам їх сімей, у тому числі з питань соціальної підтримки.

Звертайтеся у вашому регіоні:

- ОК Схід

Дніпропетровський ОТЦК та СП: (056) 770 8293, (056) 770 8361 08:30−16:30

Запорізький ОТЦК та СП: (061) 764 2479 Цілодобово

Харківський ОТЦК та СП: (057) 341 4017 09:00−18:00

Донецький ОТЦК та СП: (097) 017 0069 Цілодобово

Луганський ОТЦК та СП: (050) 950 9498 Цілодобово

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- ОК Північ

Київський МТЦК та СП: (044) 290 4201 Цілодобово

Київський ОТЦК та СП: (068) 045 2383 08:00−19:00

Житомирський ОТЦК та СП: (093) 616 7410 08:00−18:00

Чернігівський ОТЦК та СП: (046) 223 1007 08:00−18:00

Черкаський ОТЦК та СП: (068) 020 3374 08:00−17:00

Сумський ОТЦК та СП: (097) 539 13 68 08:00−18:00

Полтавський ОТЦК та СП: (053) 256 2792 08:00−18:00

- ОК Захід

Закарпатський ОТЦК та СП: (067) 600 6912 Цілодобово

Івано-Франківський ОТЦК та СП: (067) 340 6851 Цілодобово

Тернопільський ОТЦК та СП: (035) 252 1282 08:00−18:00

Хмельницький ОТЦК та СП: (038) 272 0513, (038) 265 0044, (098) 942 1732 9:00−17:00

Волинський ОТЦК та СП: (033) 225 2521 08:00−18:00

Львівський ОТЦК та СП: (068) 156 3573 Цілодобово

Рівненський ОТЦК та СП: (097) 105 8896 Цілодобово

Чернівецький ОТЦК та СП: (037) 252 5561 Цілодобово

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- ОК Південь

Кіровоградський ОТЦК та СП: (050) 036 4798 Цілодобово

Миколаївський ОТЦК та СП: (066) 816 1635 Цілодобово

Одеський ОТЦК та СП: (048) 752 8260 Цілодобово

Вінницький ОТЦК та СП: (095) 586 3194 Цілодобово

Херсонський ОТЦК та СП: (067) 725 7030 09:00−18:00

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Як писали «ФАКТИ», на Львівщині жінки заблокували автотрасу через дії співробітників ТЦК.

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