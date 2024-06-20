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«Зараз ЄС не має права позичати гроші»: у Бундестазі запропонували, як допомогти Україні з озброєнням

18:00 20 червня 2024
Антон Гофрайтер

Європейському союзу необхідно створити фонд у розмірі 100 мільярдів євро на закупівлю озброєння для України на світовому ринку. Про це заявив депутат Бундестагу, голова комітету з європейських справ Антон Гофрайтер у коментарі Guildhall.

«Наразі Європейський союз не має права позичати гроші. Теоретично, оскільки Європа дуже багата, ми маємо гроші, і їх можна було б витрачати у кредит, але це не дозволено. Як ви розумієте, неможливо вести війну, хоча б зрідка не позичаючи на час грошей на снаряди та інші військові товари. Тому я пропоную, щоб Європейський союз мав спеціальний фонд у 100 мільярдів євро, гроші в який запозичуються на ринку. І на ці 100 мільярдів ми могли б купувати озброєння для України в усьому світі», — запропонував політик.

Раніше голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони, лідерка списку Альянсу лібералів і демократів на виборах до Європарламенту Марі-Агнес Штрак-Циммерманн заявила, що рф воює проти всього Заходу й необхідно захищатися. На її думку, західним країнам час усвідомити, що російська федерація веде війну не лише проти України, а й усього Євросоюзу, європейських цінностей, свободи та єдності.

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