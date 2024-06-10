«Не тільки Україна»: голова комітету Бундестагу з питань оборони назвала цілі росії

Слід визнати, що росія веде війну не тільки проти України, а й проти європейських цінностей і свободи. Про це Марі-Агнес Штрак-Ціммерман, голова комітету німецького Бундестагу з питань оборони, лідер списку Ліберально-демократичного альянсу на виборах до Європейського парламенту заявила в інтерв'ю новинному агентству Guildhall, передає Укрінформ.

ВІДЕО ДНЯ

«Ми маємо усвідомити те, про що ви щойно сказали (що росія веде війну проти всієї Європи — Авт.), що це війна не тільки проти України, це війна проти наших цінностей, нашої свободи і наших ідей про спільне життя. І ми маємо пояснити людям, що це не просто короткий момент історії і за деякий час усі будуть щасливі, а війна в Україні залишиться в минулому», — заявила європарламентар.

За її словами, це справді момент для засвоєння уроку, адже часу на довгі дискусії про те, як захищати наш Європейський союз майже немає.

«І в нас є тільки один спосіб — захищатися всім разом. Це не питання двосторонніх відносин чи спільного проживання, це питання спільної роботи. Нам потрібен Європейський союз для спільної оборони і безпеки. Ми повинні це зробити, і я налаштована дуже оптимістично, але не наївно. Ми повинні продовжувати пояснювати, говорити про це, тому що в нас немає багато часу. Тому нам потрібно дуже швидко рухатися в цьому напрямку і після виборів (до Європарламенту — Авт.) ми повинні почати негайно», — зазначила Штрак-Ціммерман.

РЕКЛАМА

Вона додала, що росія справді зацікавлена в тому, щоб Європейський союз не діяв як одна команда. Європарламентарій визнала, що є країни, як, наприклад, Угорщина, які «виразно близькі до путіна і недостатньо близькі до Європи» і це велика проблема.

«росія спробує зруйнувати ЄС, посіявши в умах людей сумніви та деструктивні ідеї», — вважає голова комітету з оборони.

РЕКЛАМА

Вона також наголосила на необхідності відвертої, але дружньої розмови з країнами, щоб зрозуміти, чи раді вони бути частиною Європейського союзу, і дізнатися, до чого вони прагнуть.

Раніше аналогічними думками поділився міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, який заявив, що президент росії володимир путін веде гібридну війну і намагається вплинути на європейські вибори, прагнучи розділити Захід.

РЕКЛАМА

«Але ми всі єдині в захисті України», — сказав міністр закордонних справ.

124

Читайте нас у Facebook