Короткий перепочинок перед грозами у вихідні: яку погоду обіцяють синоптики та антициклон Aviv на п'ятницю, 21 червня

В Україні після нетривалого похолодання 21 червня погоду буде зумовлювати антициклон на ім'я Aviv, який зумовить скрізь суху, переважно сонячну погоду. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

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«Тому, якщо запланували щось фарбувати на вулиці чи перекривати, чи побути на природі — якраз. Бо вже 22−23-го червня, наприклад, на заході та півночі України пройдуть грозові дощі. Температура повітря у п'ятницю повсюди буде комфортною. Спека навіть спаде на сході та півдні — протягом дня в більшості областей України очікується +24+29 градусів. А на Балканах та в Італії вируватиме сильна спека, до +35+39 градусів», — розповіла вона.

За словами синоптикині, сьогоднішній сильний вітер завтра стихне, лише в східних областях ще можливі пориви північно-західного вітру до 15−20 метрів за секунду.

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«У Києві 21-го червня буде суха сонячна тепла погода з температурою повітря близько +25 градусів. Вітер у столиці очікується завтра північно-західний, помірний, тобто, також послабне. Отже, завтра працюємо чи гуляємо інтенсивно на відкритому повітрі — дощу не буде, спека поки що не відновиться», — порадила Діденко.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, якою буде погода протягом тижня в Україні.

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