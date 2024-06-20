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Погода

Короткий перепочинок перед грозами у вихідні: яку погоду обіцяють синоптики та антициклон Aviv на п'ятницю, 21 червня

19:27 20 червня 2024
Прогноз погоди

В Україні після нетривалого похолодання 21 червня погоду буде зумовлювати антициклон на ім'я Aviv, який зумовить скрізь суху, переважно сонячну погоду. Про це повідомила відома синоптикиня Наталія Діденко.

«Тому, якщо запланували щось фарбувати на вулиці чи перекривати, чи побути на природі — якраз. Бо вже 22−23-го червня, наприклад, на заході та півночі України пройдуть грозові дощі. Температура повітря у п'ятницю повсюди буде комфортною. Спека навіть спаде на сході та півдні — протягом дня в більшості областей України очікується +24+29 градусів. А на Балканах та в Італії вируватиме сильна спека, до +35+39 градусів», — розповіла вона.

За словами синоптикині, сьогоднішній сильний вітер завтра стихне, лише в східних областях ще можливі пориви північно-західного вітру до 15−20 метрів за секунду.

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«У Києві 21-го червня буде суха сонячна тепла погода з температурою повітря близько +25 градусів. Вітер у столиці очікується завтра північно-західний, помірний, тобто, також послабне. Отже, завтра працюємо чи гуляємо інтенсивно на відкритому повітрі — дощу не буде, спека поки що не відновиться», — порадила Діденко.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, якою буде погода протягом тижня в Україні.

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