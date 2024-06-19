Хорвати на 90+5-й хвилині втратили вистраждану перемогу над Албанією: відеоогляд матчу Євро-2024

У середу, 19 червня, поєдинками у групах А та В стартує програма 2-го туру групової стадії Євро-2024, що проходить на полях Німеччини з 14 червня по 14 липня.

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Євро-2024. Група В. 2-й тур

Хорватія — Албанія — 2:2

Голи: Крамарич (74), Г'язула (76, у свої ворота) — Лячі (11), Г'язула (90+5).

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На арені в Гамбурзі зійшлися невдахи першого туру — хорвати, які програли Іспанії (0:3), та албанці, що навіть із найшвидшим голом в історії чемпіонатів Європи капітулювали перед Італією (1:2).

І команда бразильського спеціаліста Сільвіньо голом Лячі на 11-й хвилині поставила бронзових призерів ЧС-2022 на межу катастрофи.

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Спроби хорватів, середній вік «основи» яких у цей день становив 30 років та 1 день, хоч щось створити в атаці ні до чого не призводили. «Чи є на Євро-2024 повільніша команда, ніж наша?» — обурювалися вболівальники «клітчастих» у соцмережах.

Можна тільки здогадуватися, що коїося у роздягальні хорватів у перерві. Але у другому таймі ми побачили зовсім іншу команду, яка завдяки голу Крамарича та автоголу Г'язули, здавалося, врятувала зустріч. Ось тільки автор «самострілу» Г'язула не став чекати, поки його назвуть антигероєм поєдинку, і на 90+5-й хвилині врятував албанців від поразки.

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Становище команд: 1. Іспанія — 3 очки (1 матч); 2. Італія — 3 (1); 3. Албанія — 1 (2); 4. Хорватія — 1 (2).

В іншому матчі у групі в четвер, 20 червня, у Гельзенкірхені зіграють європейські гранди Іспанія та Італія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України сенсаційно розгромлена на чемпіонаті Європи румунами.

Фото ANP

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