Підконтрольні агресору медіа випустили у світ «радісний репортаж» про «курортну Євпаторію», щоправда, вийшло це досить своєрідно. Констатувавши, що місто поки що не може похвалитися особливим напливом відпочивальників, і демонструючи порожню набережну та напівпорожні пляжі, пропагандисти пояснюють це тим, що у туристів на дорогу часом йде кілька діб. Втім, ще кілька років тому ці кілька діб давали окупованому місту струмочок туристів, нехай і у вигляді бюджетників російської глибинки, але тепер і цей потічок вичерпався, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму:

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«Тотально порожню нову набережну Терешкової з обладнаними на ній точками для ведення вогню може вибачити» як мінімум дві причини. По-перше, як із сарказмом виявили євпаторійці, на цій будові тисячоліття, виявляється, заборонено купатися, до того ж за цими трагікомічними вимогами уважно пильнують патрулі поліцейських. Також окупанти при ремонті століття не тільки знесли ряд дерев, що давали тінь, а й повністю зачистили набережну від точок дрібного бізнесу, кафешок і фаст-фуду. Єдиною розвагою на ній тепер стала пішохідна зона, яку заливає під палючим сонцем брудом сучасний фонтан. Прогулюватися цією знезараженою площиною з видом на воду, куди не можна заходити, чомусь не полають бажанням і місцеві жителі".

Пляж в Євпаторії

Втім, додають аналітики, не лише в Євпаторії окупанти забезпечують особливий «шарм» у прибережній зоні. Раніше було відомо про трагікомічне перекриття пірса для відпочивальників у Новофедорівці.

«Потім окупанти, мабуть, вирішили попустити й зняли колючий дріт з колись центральної курортної локації селища, залишивши таблички про заборону пірнання.

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Але буквально за кілька днів, помітивши місцевих жителів на пірсі за забороненим заняттям, місцева окупаційна влада спішно знову встановила загородження. Логіка всього цього хоч і абсурдна, але відбиває саму природу окупації, коли й в плаванні в недозволених місцях агресори вбачають ознаки небезпечного та неприпустимого вільнодумства", — додають в асоціації.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, як росіян затягнули у пастку в Криму, де найкращі системи ППО окупантів не працюють.

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