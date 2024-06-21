«Якщо сяду, буду плакати»: відома артистка переживає втрату коханого

Народна артистка України Світлана Білоножко, яка нещодавно втратила чоловіка — відомого співака Віталія Білоножко, зізналась, у чому черпає енергію. Світлана каже, що знайшла собі хобі, яке допомагає подолати складні часи.

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«У цьому році я вирішила посадити огірки і помідори, — розказала Білоножко у проєкті „ЖВЛ“. — Подзвонила одній жіночці, попросила привезти розсаду. Привезли небагато — по двадцять кущиків. Я за ними так дивлюся, у мене воно все так гарно росте! Займаюсь поливом, збираю бур’ян. Я весь час в русі. Бо, якщо я сяду, мені буде важко. Я буду сумувати, плакати».

Світлана та Віталий Білоножко

Нагадаємо, Віталій Білоножко помер пів року тому у лікарні, у нього неочікувано зупинилося серце. Відтоді Світлана не припиняє працювати кожного дня, волонтерить та виступає з концертами для військових.

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«Вони іноді сидять такими стомленими, — розказала Світлана. — Але під кінець концерту забувають про втому. У них дуже чесні очі, в яких можна побачити все. Вони радіють життю, бо воно дуже швидко минає».

Раніше відома акторка вразила фотографіями та дала дієву пораду.

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