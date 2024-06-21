Зникнуть навіть старі жовті розводи: як легко відмити унітаз за допомогою часнику

У багатьох господинь слово «часник» викликає не надто приємні асоціації та почуття. Проте, це — чудовий засіб для чищення унітаза — не гірше лимонної кислоти.

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Про те, як використовувати «ворога вампірів» проти бруду у туалеті, розповідає авторка одного з відео у мережі.

Річ у тім, що часник має протигрибкові та антибактеріальні властивості, що відмінно допомагає при прибиранні.

Використовувати часник для очищення унітаза можна двома способами. Перший — очистити один-два великих зубки часнику, подрібнити, й кинути ввечері в унітаз. А вранці просто змити воду.

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Ефект буде більш сильним при застосуванні другого способу — подрібнити часник і зробити «часниковий чай» — проварити його у якійсь посудині, і потім злити в унітаз перед сном (в той час, коли туалетом користуються менш за все).

Авторка відео стверджує, що так зійдуть навіть старі жовті смуги.



Також можна просто покласти у бачок унітаза два очищені і розрізані навпіл зубчики часнику. Потім закрити кришку й залишити часник на ніч. А вранці злити воду.

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«Завдяки своїм дивним властивостям, часник очистить унітаз і знищить бактерії та мікроби», — запевняє господиня.

Раніше ми розповідали, для чого засипати в унітаз сіль. А також як китайці позбавляються засмічення в унітазах.

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