Унітаз буде як новий, без жодної цяточки: Марина Жукова порадила новий чудо-засіб

Марина Жукова як визнана «експертка з чистоти» знає не гірше за чоловіків, як пробити засмічення у трубах або випрати та висушити величезну важку ковдру.

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Але при цьому пані Жукова зізнається, що дуже часто до неї звертаються підписниці з проханням допомогти з порадою щодо очищення унітазу.

«Знаєте, скільки я перепробувала засобів для чищення унітазу? І дорогі, і не дуже, але всі вони — начебто не для мого унітазу. То жовтина залишиться, то запах не піде, то наліт ніяк не відтерти», — розповідає Марина.

І саме в цей час одна з подруг жінки поділилася рецептом засобу, який робить сама.

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«Я спробувала — і була в шоці! Унітаз став білим, як новий, без жодної цятки! І ніяких неприємних запахів!», — ділиться експертка.

Також вона розповіла, як робить диво-засіб.

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У пляшечку з розпилювачем потрібно налити звичайну хлорвмісну білизну (будь-яку, найдешевшу) і засіб для миття посуду (теж найдешевший). І змішати їх у рівних пропорціях.

Після цього розпилити саморобний гель по стінках унітазу. Він збивається в піну, що дуже зручно, оскільки засіб довше контактує із поверхнею.

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Потім залишити на 15 хвилин.

Засіб починає працювати — і жодних неприємних запахів!

Через 15 хвилин унітаз можна чистити йоржиком.

«А під обідком я проходжуся вузькою щіткою або силіконовим йоржиком, щоб забрати весь бруд», — додає експертка.

І після цього можна змити залишки засобу.

«О боже, дівчатка! Унітаз — як новенький! Білий, без єдиної цятки, без нальоту, без запаху! Я сама не повірила своїм очам! — ділиться враженнями Марина. — Найпростіший рецепт, а результат — просто чарівний! Тепер я більше не витрачаю гроші на дорогі кошти, і в мене завжди білий унітаз!»

А ще варто згадати про лайф-хаки Марини Жукової з ефективного видалення застарілого нагару з улюбленої сковорідки.

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