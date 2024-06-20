Електроатомна вертикаль: команду міністра Стрільця підозрюють у крадіжці 78 мільйонів на оборудках зі світлом

Правоохоронці викрили схему закупівлі електроенергії за завищеними цінами, до якої може бути причетний міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець. Про це йдеться в матеріалі «Апострофа».

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Так, у травні поліцейські Києва затримали директора ТОВ «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» Сергія Цюкала, його підозрюють у розкраданні на понад 67 млн грн. Компанія протягом січня-грудня 2022 року нібито постачала електроенергію установі Держагентства водних ресурсів України — Управлінню каналу «Дніпро-Донбас» — за завищеною ціною. «НЬЮ СТРІМ ЕНЕРДЖІ» уклала основний договір на постачання електрики за ринковою ціною, а потім щомісяця збільшувала ціну за 1 кВт.

«Правоохоронці перевіряють міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця на причетність до ймовірної корупції першої заступниці голови Державного агентства водних ресурсів Наталії Латиш. З нею Стрілець знайомий ще за часів, як був директором Департаменту екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОДА — Латиш була його підлеглою. І призначена Кабміном за поданням Стрільця. За даними правоохоронців, у 2023 році Латиш начебто надала вказівки підлеглим керівникам підрозділів Держагентства укладати договори з підконтрольними міністру компаніями (ТОВ «Електроатом», ТОВ «Біохімконтроль» та ТОВ «Є Енерджі») на постачання електроенергії. Зокрема, договір з постачальниками укладав керівник «Дніпро-Донбас», — пише «Апостроф».

Як пише видання з посиланням на правоохоронців, закупівлі електроенергії відбувалися з порушеннями та ознаками змови: «Потрібний постачальник пропонував найвищу ціну та займав непрохідні місця, інші учасники торгів відхилялися за надуманих обставин, і договір укладався з тим, хто залишився».

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Правоохоронці встановили, що між Черкаським управлінням захисних масивів дніпровських водосховищ та ТОВ «Електроатом» було підписано договори від 24.02.2023 № 23/01−05 про постачання 7 491 935 кВт/год. На 40 006 932,90 грн та договір від 27.02.2023 № 23/01−06 про постачання 56 625 кВт/год. На 302 377,50 грн. Ринкова ціна на момент укладення договору — 3,856 116 грн/кВт/год. З ПДВ. Тариф на послуги з передачі 0,456 336 грн/кВт/год. З ПДВ.

«Таким чином, тариф постачальника за договорами був завищений на 1,027 грн/кВт/год. З ПДВ (19,2%), за цими двома договорами у держави було вкрадено 6 млн грн. За підрахунками правоохоронців, загалом було привласнено у 2023-му майже 78 млн грн», — пише «Апостроф».

Наразі на участь у схемі перевіряють наступних осіб:

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• Олександр Тушевський призначений начальником Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ. Наталія Латиш може бути знайомою з ним з часу, коли працювала у Департаменті екології Дніпропетровської ОДА. Тушевський підписував мирові угоди з «Електроатомом» щодо погашення 2 619 643,03 грн та 7 844 717,63 грн за електроенергію, нараховані без укладення договорів.



• Віталій Валійов призначений начальником відділу енергоефективності Міжрегіонального офісу захисних масивів Дніпровських водосховищ. Є чоловіком співробітниці «Електроатома» Олени Левикіної. Вона, ймовірно, контактує з посадовцями з закупівель підрозділів Держводагентства.

Правоохоронці також перевіряють директора «Електроатома» Ігоря Мороза та бухгалтерів Кіру Абрамову та Ніну Ігоніну.

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«Отримані кошти могли обготівковуватися підприємством, розподілялися між учасниками схеми та передавалися до Міндовкілля, вважають правоохоронці», — йдеться в матеріалі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що НАБУ й САП заявили про викриття схеми заволодіння електроенергією НЕК «Укренерго» та легалізацію отриманих від її продажу коштів.

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