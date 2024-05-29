Не існує конкретної дієти: найкращі способи позбутися жиру на ногах

Кожен має трохи жиру на ногах, але його кількість варіюється від людини до людини. Неможливо схуднути лише в одній ділянці тіла, але певні вправи можуть привести ноги в тонус і зміцнити їх. Крім того, ці вправи можуть зменшити кількість жиру в організмі в цілому, пише Medical News Today. До речі, нещодавно «ФАКТИ» писали про здорові способи позбутися зайвого жиру на животі.

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Фізичні вправи — один з найкращих способів зменшити жирові відкладення, в тому числі на ногах. В одному невеликому дослідженні, наприклад, вчені попросили добровольців робити 960−1 200 повторень жиму ногами тричі на тиждень протягом 12 тижнів, використовуючи лише одну ногу. Результати показали, що тренування були ефективними у зменшенні жирової маси по всьому тілу, а не лише на використовуваній нозі. Силові тренування передбачають виконання вправ для розвитку сили та м'язової витривалості. Людина може, наприклад, використовувати гантелі або резинові стрічки. Силові тренування формують суху масу тіла і можуть сприяти зменшенню жирових відкладень. Американський коледж спортивної медицини рекомендує виконувати 8−10 складних вправ два-три рази на тиждень. Такі вправи задіюють різні м'язи одночасно, спалюючи більше калорій і сприяючи втраті ваги. До таких силових тренувальних вправ, які допоможуть привести м'язи ніг у тонус та окреслити їхню форму, відносяться

присідання,

станова тяга,

випади,

жим ногами.

Аеробні вправи спалюють калорії, що може сприяти загальній втраті жиру, а також зміцнюють серце і легені. Одне невелике дослідження оцінювало ефективність спринтерського інтервального бігу для зменшення жирової маси. Виявилося, що він був особливо ефективним у молодих жінок, які зменшили кількість жиру в організмі в середньому на 8% після тренувань тричі на тиждень протягом 6 тижнів.

Не існує конкретної дієти, яка б найкраще зменшувала жирові відкладення на ногах. Загалом, людина втрачає вагу, якщо спалює більше калорій, ніж споживає, а здорові продукти, зокрема, фрукти та овочі, зазвичай містять менше калорій. Обирайте різноманітні фрукти та овочі, цільнозернові продукти, такі як коричневий рис і цільнозерновий хліб, білок з різних джерел, які можуть включати боби, горіхи, насіння, нежирне м'ясо та яйця, корисні олії (оливкову та горіхову).

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Крім того, вживання великої кількості продуктів з високим вмістом клітковини може допомогти у схудненні. Організму потрібно більше часу, щоб перетравити таку їжу, тому вона дозволяє людині довше відчувати себе ситою.

Багато людей, які прагнуть схуднути, звертаються до низьковуглеводної дієти, яка робить акцент на продуктах, що містять мало вуглеводів і багаті на білки та корисні жири. Дослідження того, чи є низьковуглеводні дієти більш ефективними, ніж інші, у сприянні схудненню, дали неоднозначні результати, але деякі дані підтверджують їхню ефективність.

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Раніше фахівець пояснила, чому не варто їсти «як горобчик» і багато тренуватись.

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