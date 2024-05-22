Їсти «як горобчик» і багато тренуватись: фахівець пояснила, чому не варто так робити

Фізична активність допомагає збільшити кількість калорій, які ви спалюєте. Один з ефективних методів — кардіотренування. Біг, плавання, їзда на велосипеді — ці активності збільшують серцевий ритм і втрату калорій. Регулярне кардіо може призвести до бажаного схуднення, особливо якщо поєднується зі збалансованим харчуванням. Однак, не слід забувати і про силові тренування, ділиться нутриціологиня Катерина Крупкіна, яка раніше пояснила, як налаштувати себе на процес схуднення.

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«Вправи допомагають підтягнути м'язи і збільшити метаболічний ритм, що означає, що ви будете спалювати калорії навіть у стані спокою. Ходіть більше. Вийдіть на 2 зупинки раніше і пройдіться пішки, якщо ви добираєтесь до місця призначення громадським транспортом або авто».

Ще одним важливим аспектом, додає вона, є регулярність. Для досягнення результатів необхідно тренуватися регулярно.

«Встановіть собі розумні цілі і плануйте тренування відповідно до них. Поступово збільшуйте навантаження, але не забувайте про відпочинок — відновлення м'язів так само важливо, як і тренування. Фізична активність повинна приносити задоволення. Виберіть ті види спорту, які вам подобаються, і залучайте друзів або родину. Це зробить процес схуднення приємнішим і мотивуватиме до досягнення поставлених цілей.



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Не можу не наголосити на важливості харчування, особливо, якщо ви тренуєтесь регулярно. Перш за все, подбайте про баланс в тарілці: в ній мають бути білки, жири, вуглеводи та достатня кількість клітковини. Білок будує м’язи, а вуглеводи дають нам енергію, тож не варто цим нехтувати.

Існує хибна думка, що потрібно їсти «як горобчик» і багато тренуватись, щоб схуднути. Насправді, нам вистачить 3 тренування на тиждень без надриву і у задоволення. Додайте збалансоване харчування і достатню гідратацію — ви почуватиметесь і виглядатимете «на всі 100″! Фізична активність є ще одним ключем на шляху до здорового тіла і чудової форми».

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