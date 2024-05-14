«Без цього вам не схуднути»: нутриціологиня пояснила, як налаштувати себе на цей процес

Кожен прагне до здорового, стрункого та красивого тіла. Але варто почати з того, аби усвідомлено ставитись до себе, здорового стилю життя та піклуватись про свій організм, вважає нутриціологиня Катерина Крупкіна, яка пояснювала, чому не треба відмовлятись від вживання білків.

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«Припиніть порівнювати себе з кимось та відповідати якимось нав’язаним стандартам краси. Ви — це ви. Дайте собі жити спокійно та комфортно. Не сідайте на дієти. Не знущайтесь над своїм тілом. Нормально відпочивайте. Це найкраща порада, яку я можу вам дати і яку ви можете зробити. Не вимагайте від себе щодня бігати по 10 кілометрів, пити по 3 літри води і харчуватись ідеально. Ви — вже прекрасні».

Але, додає вона, без збалансованого раціону ми не можемо досягти здорового тіла. Тому що тіло вимагає поживних речовин, і без них воно не може будуватись і бути красивим.

«Звісно, йдеться про баланс білків, жирів та вуглеводів. Я раджу вам споживати більше складних вуглеводів і додавати їх до кожного прийому їжі. Обов’язково споживайте корисні жири, такі як авокадо, горіхи, насіння, різні види олій. Також додавайте в раціон нежирні джерела білку: яйця, рибу, птицю, морепродукти. Звичайно, нікуди без овочів та фруктів. Додавайте хоча б по жмені овочів до кожного прийому їжі та 1−2 фрукти в день — і таким чином ваш раціон буде збалансованим.

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Не можна їсти щодня огірки, гречку та курку, адже ваше тіло не буде отримувати всіх необхідних поживних речовин. Намагайтесь зробити свій кожен прийом їжі максимально різнокольоровим. Додавайте різні кольори овочів та фруктів до своїх страв. Обирайте не одну крупу, а хоча б 3−4 на тиждень. Те саме стосується горішків і насіння. Чим більше різноманіття рослинних продуктів — тим здоровішим буде ваш організм".



Наше тіло потребує руху. Так закладено фізіологічно — ми не можемо не рухатись, додає Катерина.

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«Рухи — це запорука здорового тіла. Зверніть увагу, це запорука не схуднення, а саме здоров’я, тому що наші м’язи стають сильнішими. Так укріплюється наша імунна система. Тому рухатись — дуже важливо.

Вода — це основа нашого організму. Завдяки воді відбувається безліч життєво необхідних процесів в тілі. Якщо ви випиваєте 1 склянку води в день — це не є нормою. Ви можете купити кілька маленьких пляшечок та розставити по всій квартирі. Це буде нагадуванням про те, щоб випити води. Майте пляшку води з собою в машині, якщо кудись їдете".



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Всі дуже зайняті і постійно знаходимось в стресі, щось вирішуємо, працюємо, з кимось сваримось.

«Через це ми часто забуваємо про потреби свого організму. Насправді, наше тіло — надзвичайно розумне. Ви хоч раз замислювались над тим, скільки процесів відбувається для того, щоб ми відчули голод та насичення? Наш організм виробляє безліч гормонів, які регулюють всі процеси. А ми все рівно хочемо рахувати калорії, харчуватись по меню, вести якісь підрахунки. І не хочемо прислухатись до свого тіла, яке створене природою настільки розумно, щоб вказувати нам, коли варто поїсти, а коли варто зупинитись. Варто зрозуміти, що коли ми щось не любимо і маємо до цього супротив — це „щось“ ніколи не буде відповідати тому, що ми хочемо. І зараз мова йде саме про наше тіло. Коли ми про нього не піклуємося, постійно його критикуємо — чи буде воно хотіти ставати ідеальним для нас? Ні».

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