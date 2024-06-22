Грузія дала бій Чехії та набрала перше очко на чемпіонатах Європи: відеоогляд матчу Євро-2024

У суботу, 22 червня, матчем у Гамбурзі стартувала програма 2-го туру в групі F чемпіонату Європи з футболу .

Євро-2024. Група F. 2-й тур

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Грузія — Чехія — 1:1

Голи: Мікаутадзе (45+4, з пенальті) — Шик (59).

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І підопічні Віллі Саньоля, і команда Івана Гашека показали у стартовому турі гідну гру, але при цьому не змогли розжитися очками (грузини програли Туреччині — 1:3, а чехи у компенсований час не втримали нічию у поєдинку з Португалією — 1:2). Очне протистояння суперників мало подарувати одному з суперників (або обом) шанс на вихід до 1/8 фіналу.

У першому таймі в дуже жвавій грі більше шансів забити мали чеські футболісти, але яким же надійним був голкіпер «Валенсії» і збірної Грузії Мамардашвілі. А наприкінці першої 45-хвилинки захисник чехів Гранач (той самий, хто забив у свої ворота у грі з португальцями) зіграв рукою у власному штрафному майданчику, і Мікаутадзе з «позначки» забив свій другий м'яч на Євро-2024 — 1:0.

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Після перерви команда Гашека ще більше посилила тиск на ворота грузинської команди, і на 59-й хвилині один із найкращих бомбардирів Євро-2020 Шик після подачі кутового та відскоку м'яча від штанги зрівняв рахунок — 1:1.

Чехи в час, що залишився, робили все можливе, щоб вирвати перемогу, але марно. Грузія здобула перше очко на європейських першостях.

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Ще в одному матчі у квартеті F у суботу, 22 червня, зіграють Туреччина та Португалія (19:00).

Становище команд: 1. Туреччина — 3 очки (1 матч); 2. Португалія — 3 (1); 3. Чехія — 1 (2); 4. Грузія — 1 (2).

У 3-му турі в середу, 26 червня, водночас — о 22:00 — відбудуться поєдинки Грузія — Португалія та Чехія — Туреччина.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна здобула першу перемогу на чемпіонаті Європи у Німеччині.

Фото ЕРА

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