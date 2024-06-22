Команда Кріштіану Роналду з диким автоголом суперника нокаутувала Туреччину: відеоогляд матчу Євро-2024
У суботу, 22 червня, після поєдинку Грузія — Чехія (1:1) у групі F чемпіонату Європи з футболу відбувся ще один поєдинок 2-го туру. У Дортмунді зійшлися лідери квартету.
Євро-2024. Група F. 2-й тур
Туреччина — Португалія — 0:3
Голи: Бернарду Сілва (21), Акайдин (28, у свої ворота), Бруну Фернандеш (56).
Обидві збірні чудово стартували на європейській першості в Німеччині, здобувши по три залікові бали (турки зламали опір дебютанта турніру Грузії — 3:1, а Кріштіану Роналду та компанія дотиснули чехів — 2:1).
Вже в першому таймі очної дуелі суперників чемпіони Євро-2016 португальці нокаутували підопічних італійця Вінченцо Монтелли. І якщо перший м'яч зусиллями Бернарду Сілви піренейці забили самі, то друге взяття воріт турків організував власний захисник Акайдин, який оформив дикий автогол.
0:1 Бернарду Сілва (21-а хв.)
0:2 Акайдин (28-а хв., у свої ворота)
Після перерви команда Роберто Мартінеса довела рахунок до непристойного. Кріштіану Роналду та Бруну Фернандеш вибігли удвох на турецького голкіпера, і найкращий бомбардир в історії чемпіонатів Європи не став бити, а з панського плеча відкотив м'яч під удар партнерові — 0:3.
Двох перемог Кріштіану Роналду та компанії вистачило, щоб достроково вийти до 1/8 фіналу з першого місця. Путівку до чвертьфіналу Євро-2024 португальці оскаржать з однією з команд, що вийдуть до плей-оф з третього місця (1 липня у Франкфурті).
Становище команд: 1. Португалія — 6 очок; 2. Туреччина — 3; 3. Чехія — 1; 4. Грузія — 1.
В останньому, 3-му, турі в групі в середу, 26 червня, одночасно (о 22:00) відбудуться матчі Грузія — Португалія та Чехія — Туреччина.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України на Євро-2024 здобула вольову перемогу над словаками.
Фото LaPresse41
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