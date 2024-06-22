Бельгія з гольовим пасом воротаря обіграла Румунію на Євро-2024: що влаштує в останньому турі Україну (відео)

У суботу, 22 червня, у групі Е, де напередодні Україна здолала Словаччину (2:1), на чемпіонаті Європи з футболу відбувся ще один поєдинок 2-го туру.

ВІДЕО ДНЯ

Євро-2024. Група Е. 2-й тур

Бельгія — Румунія — 2:0

Голи: Тілеманс (2), де Брюйне (80).

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Другий номер світового рейтингу Бельгія після сенсаційної поразки на старті від словаків (0:1), за великим рахунком, не мав права на помилку у Кельні, хоча навіть ще одна поразка (у разі виграшу в останньому турі в України) залишала їм шанси на третє місце. у групі та вихід до плей-оф. Румунам же, які розгромили команду Сергія Реброва (3:0), для продовження виступів на турнірі достатньо було здобути нічию.

Бельгія, яка заборгувала своїм уболівальникам, рвонула з місця в кар'єр, і вже на 73-й секунді зустрічі гравець «Астон Вілли» Тілеманс після пасу Лукаку засмутив воротаря суперників, забивши найшвидший гол своєї команди на чемпіонатах світу та Європи, — 1:0.

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Після перерви бельгійці забили ще раз. Але гол Лукаку (втретє на Євро-2024!) скасували через офсайд. Прокляття якесь — не інакше.

Що не зміг зробити Лукаку, зробив капітан команди де Брюйне, який вразив ворота румунів після гольової передачі… воротаря Кастельса — 2:0.

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Бельгія здобула першу перемогу на Євро-2024 і вкрай заплутала ситуацію у групі.

Становище команд: 1. Румунія — 3 очки; 2. Бельгія — 3; 3. Словаччина — 3; 4. Україна — 3.

У 3-му турі в середу, 26 червня, водночас — о 19:00 — відбудуться поєдинки Бельгія — Україна та Словаччина — Румунія.

Що влаштує команду Сергія Реброва (нагадаємо, що до 1/8 фіналу вийдуть по дві найсильніші збірні кожної групи та чотири найкращі володарі третіх місць)?

Перемога над Бельгією, у будь-якому випадку, виведе «жовто-синіх» із групи (а за нічиєї чи виграшу словаків у паралельному матчі — ще й з першого місця).

Нічия у грі з бельгійцями виведе (нехай навіть із третьої позиції) Україну до 1/8 фіналу у разі виграшу або румунів, або словаків. Якщо поєдинок команд Йорданеску та Кальцони не визначить сильнішого, то Україна за рівності очок у всіх чотирьох команд фінішує на останньому місці в групі через найгіршу різницю м'ячів.

І, нарешті, існує варіант виходу із групи навіть у разі програшу Бельгії. Для цього потрібно, щоб словаки програли Румунії, і тоді збірна України (за рівності очок — по 3) випередить суперника за рахунок перемоги в особистій зустрічі. Інше питання, чи вистачить трьох очок, щоб стати однією з чотирьох найкращих третіх команд. Може вистачити…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Нідерланди та Франція видали першу на Євро-2024 «суху» нічию.

Фото Belga

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