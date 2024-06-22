Франція зберегла традицію не перемагати без Мбаппе: відеоогляд матчу Євро-2024

У п'ятницю, 21 червня, слідом за матчем Польща — Австрія (1:3) відбувся ще один поєдинок 2-го туру групової стадії чемпіонату Європи з футболу.

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Євро-2024. Група D. 2-й тур

Нідерланди — Франція — 0:0

До очної дуелі чемпіони Європи 1988 року голландці та переможці Євро-1984 і Євро-2000 французи підійшли після успішного старту на турнірі (підопічні Рональда Кумана здолали поляків — 2:1, а хлопці Дідьє Дешама дотиснули австрійців — 1:0). Перемога (і навіть нічия) забезпечувала достроковий вихід із групи.

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Гранди віддали перевагу синиці в руках і видали перший на чемпіонаті світу безгольовий поєдинок (голландці забили в середині другого тайму, але м'яч Сімонса скасували через офсайд).

До речі, для французів у нічийному результаті зустрічі в Лейпцигу немає нічого дивного, адже раніше «триколірні» не виграли жодного з останніх шести матчів, коли лідер їхніх атак Мбаппе не був у стартовому складі. Не перемогли і в сьомому, коли Кіліан, котрий вже встиг зламати на турнірі носа, спостерігав за подіями на полі з лави запасних.

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До речі, результат поєдинку у Лейпцигу відправив збірну Польщу додому. Тепер Левандовські та компанія навіть третє місце у групі не посядуть (у разі рівності очок з австрійцями Кадра буде нижчою через результат особистої зустрічі).

Становище команд: 1. Нідерланди — 4 очки; 2. Франція — 4; 3. Австрія — 3; 4. Польща — 0.

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В останньому, 3-му, турі у групі 25 червня одночасно (о 19:00) зіграють: Нідерланди — Австрія та Франція — Польща.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна перемогла Словаччину та відсвяткувала перший успіх на чемпіонаті Європи.

Фото РА

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