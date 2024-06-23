«Мій прогноз на вступ — 5 років. Тобто ми станемо членами ЄС до 2030», — український політолог

25 червня ЄС починає переговори про вступ в Євросоюз України та Молдови. Офіційні переговори про вступ — це передостання стадія євроінтеграції. Після неї лишається останній етап — схвалення Радою ЄС, Європарламентом і підписання договору. І це гарні новини.

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Як довго це може тривати? Мінімальний термін від початку переговорів до вступу склав 1 рік і 11 місяців (Австрія, Фінляндія та Швеція). Максимальний — 7 років і 8 місяців (Хорватія).

Більшість країн чекають від 4 до 7 років, пише український політолог Віктор Таран:

«А от Туреччина чекає (або вже не чекає) вступу в ЄС вже майже 19 років. Раніше вищі керівники ЄС висловили надію, що всі країни вступлять в Союз «до 2030 року». Українці та молдовани теж на це розраховують. Але багато експертів вважають, що ці країни ще занадто далеко від європейських стандартів. Ну і, звісно, через росію маємо територіальні проблеми.

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Тому рішення про прийняття їх в Євросоюз в прискореному режимі може бути. Але це має бути політична воля ЄС".

На думку Тарана, фактично у ЄС тут вибір із двох зол. Перше — не приймати терміново Україну та Молдову в ЄС, залишивши над ними «дамоклів меч».

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«Це великий ризик, оскільки наші країни можуть знову потрапити під вплив росії, — вважає політолог. — Хто не вірить у цей сценарій, подивіться на Грузію. Країна через 16 років після війни з росією повернулась у геополітичне русло рф. Як наслідок — їх євроінтеграція повністю заблокована, а в грузинів можуть забрати найближчим часом «безвіз».

Друге — швидше прийняти ці країни в Євросоюз. Так, звісно це потребуватиме політичної волі, певного дискомфорту і навіть трансформації — але у перспективі це несе політичні та економічні вигоди всередині ЄС. Яке з цих зол є меншим — навіть підказувати не потрібно".

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Але, додає політолог, окрім політичної волі ЄС, ще потрібна важка трансформаційна робота всередині країни.

«Тож чекаємо. Мій прогноз на вступ — 5 років. Тобто ми станемо членами ЄС до 2030. Спостерігаймо», — резюмує Таран.

Раніше президент США Джо Байден пояснив, чи зможе Україна стати членом НАТО, та назвав умови припинення війни.

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