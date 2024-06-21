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Суспільство та люди

В Україні посилять відключення світла 21 червня: з якої години розпочнуть

12:04 21 червня 2024
Відключення світла

В Україні посилять обмеження, пов'язані з вимкненням світла після полудня, 21 червня.

Ситуація в енергосистемі залишається складною, повідомили в компанії «Укренерго».

«Сьогодні, 21 червня, заходи обмеження споживання діють протягом всієї доби. З 13:00 обсяг обмежень буде більшим», — йдеться у повідомленні.

Як зазначили енергетики, причиною є складна ситуація в енергосистемі після масованих атак росіян на енергооб’єкти.

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«Інформацію про те, як саме це вплине на графіки погодинних відключень в кожній області, дивіться на офіційних сайтах обленерго та їхніх майданчиках у соцмережах», — зазначили в «Укренерго».

Як відомо, російські окупанти, починаючи з 22 березня, відновили регулярні атаки об'єктів енергетикм України, масовано обстрілюючи їх дронами і ракетами. Вже сталося сім таких атак окупантів. Зокрема остання відбулась 20 червня. Було атаковано об'єкти енергетики у кількох областях.

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Нагадаємо, в уряді мають намір суттєво скоротити перелік споживачів, яких не відключають від електроенергії, що дозволить скоротити тривалість відключень для інших.

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