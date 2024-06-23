Зробила як Шайло: ще одна зіркова донька відмовилася від прізвища свого знаменитого батька

Новий тренд серед голлівудських спадкоємців продовжує набирати обертів. Слідом за доньками Бреда Пітта від прізвища свого зіркового батька відмовилася Сурі Круз.

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Як відомо, головний герой франшизи «Місія нездійсненна» не бачився зі своєю спадкоємицею, яка з'явилася на світ у шлюбі з Кеті Холмс, уже понад 10 років. І ось тепер, коли Сурі виповнилося 18, вона розірвала єдину нитку, яка пов'язувала її з батьком останніми роками, пише зарубіжне видання.

Цього року Сурі закінчила школу і з вересня розпочне навчання в Університеті Карнегі-Меллон у Піттсбурзі.

Сурі на випускному

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А вчора щаслива випускниця здобула свій атестат. І як стало відомо журналістам, у ньому зіркова спадкоємиця записана просто як Сурі Ноель.

Список випускників

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До речі, це вже не вперше, коли Сурі використовує друге ім'я своєї матері замість прізвища батька. Але тепер документ офіційний, а значить, шляху назад немає.

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До речі, у такий важливий для Сурі день її зірковий тато теж часу даремно не втрачав: актор щосили запалював на лондонському концерті Тейлор Свіфт, який відвідав також принц Вільям з двома дітьми. Чи зустрічалися вони особисто, таблоїд не повідомляє.

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