«Утримуюсь»: як Буданов оцінив ситуацію на фронті та наступ росіян на Донеччині

Керівник ГУР Кирило Буданов, відповідаючи на запитання, чи можуть українські війська зупинити нинішній російський наступ на сході, де москва робить невеликі, але стабільні територіальні здобутки, висловився прямо.

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«Хороша новина полягає в тому, що ніякого Армагеддону не буде. Погана новина полягає в тому, що ситуація досить складна. Вона залишиться такою щонайменше місяць, і легше не стане. Очікується, що москва буде тиснути на Україну з усіх сил напередодні ювілейного 75-го саміту НАТО, який відбудеться в середині липня у Вашингтоні, і до того, як США нададуть більше артилерійських снарядів та інших критично важливих поставок, які були призупинені Конгресом. Від початку війни кремль намагається взяти під свій контроль весь східний Донбас. Ми зробимо все можливе, щоб не допустити цього і звести до мінімуму успіхи росії», — сказав Буданов.

Однак, коли журналіст поцікавився, чи зможе Україна утримати одне зі східних міст, за яке ведуться запеклі бої — Часів Яр, яке розташоване на височині, що перешкоджає просуванню росіян через рівнинні степи до великих промислових міст, відповідь Буданова була загадковою: «Я утримаюсь від відповіді».

Кирило Буданов вважає, що відповіддю на російську перевагу в живій силі є технології ведення бойових дій, в яких Україна стала світовим лідером, замінюючи людей на полі бою, де це можливо, новими варіантами безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби.

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«Технології матимуть досить велике значення в цій війні, — прогнозує він, — щоб ми не вели війну до останнього громадянина».

Раніше повідомлялося, що росіяни потрапили в пастку в Часовому Яру.

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