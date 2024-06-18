Стратегія «еластичної стрічки»: на Заході розповіли, що вона дасть Україні

Українська вогнева міць посилилася після того, як американські законодавці схвалили вкрай необхідний пакет військової допомоги, хоча й діють не досить швидко, щоб зупинити російський наступ на сході України. Адже московські війська все ще завойовують позиції вздовж звивистої лінії фронту та, ймовірно, продовжать це робити влітку, коли сухіша земля і довші дні лише сприятимуть їхньому просуванню, пише apnews.

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Україна тримає оборону в Донецькій області, і російські війська наближаються до критично важливих шляхів постачання. Київ вдається до стратегії «гнутись, але не ламатись», щоб виграти час, поки не отримає більше західного озброєння й боєприпасів на фронті.

Поступившись частиною території, Україна отримала можливість вести бойові дії з більш захищених позицій, як свідчать інтерв'ю з вищим українським військовим керівництвом, солдатами та офіцерами на місцях та аналітиками. Нова зброя й боєприпаси почали надходити на лінію фронту після того, як президент США Джо Байден підписав у квітні масштабний пакет допомоги. Але Україні знадобляться тижні, якщо не місяці, щоб повністю поповнити свої виснажені запаси.

«Потрібен час, щоб завантажити кораблі, які потім мають перетнути Атлантику. Але ми вже бачимо (результати). Артилерійська перевага росії була 7:1 на початку року, але зараз скоротилася до 5:1», — сказав AP перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

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Він додав, що для нейтралізації російської авіації Україні потрібні щонайменше 130 винищувачів F-16, які, як він очікує, надійдуть пізніше цього року і на початку наступного.

Пресофіцер 110-ї бригади, що воює під Очеретиним в Донецькій області, Іван Секач повідомив, що нові надходження збільшили запаси підрозділу на 75% порівняно з тими, що були минулою зимою, коли постачання було настільки низьким, що військові не мали іншого вибору, окрім як відступити, щоб зберегти життя солдатів. Однак отриманих снарядів недостатньо, щоб стримати просування росії, і часто це не ті великі калібри, які найбільше потрібні.

«Час грає на користь України, і в цьому доцільність „еластичної стрічки“: ви можете поступитися невеликою частиною території та виграти трохи часу. І тоді до кінця цього року Україна отримає переваги, яких вона ніколи раніше не мала», — сказав Ділан Лі Лерк, аналітик дослідницького центру військової розвідки IHS Jane's.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що ЗМІ назвали країну, яка таємно передала Україні партію зброї під час затримки пакета допомоги від США.

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