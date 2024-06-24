На замітку городнику: п'ять кращих літніх підживлень овочів

У липні городникам не слід забувати про своєчасне підживлення овочевих культур, аби вони віддячили щедрим врожаєм. Проте, окрім препаратів з вмістом калію, є ще кілька підживлень, які доречно вносити саме під певні овочі.

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Про них розповідає Telegram-канал «Моя дача. Сад та город».

Капуста. За сезон грядку можна тричі полити водою з оцтом (9%) у пропорції 100 мл оцту на 10 літрів води. Так ваша капуста виросте хрусткою і солодкою.

Цибуля. Для неї найкраще підійдуть дріжджі. 200 г слід додати у 20-літрове відро води, настояти протягом 2 годин і використати для вечірнього поливу.

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Кріп. Кріп підгодовуємо сечовиною: 2 ложки сечовини на 20 літрів води.

Редиска. Ця культура полюбляє деревну золу. Для приготування розчину для поливу додайте до 10 літрів води 300 г золи. Πоливайте розчином увечері, під саме коріння.

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Болгарський перець. Перець теж не відмовиться від дріжджового підживлення, але вже з додаванням цукру. На літр води беремо 50 грам дріжджів, пів склянки цукру і залишаємо на 7 днів. Після цього розводимо водою у співвідношенні 1 склянка на 10 літрів води і поливаємо рослини під корінь.

Також нагадаємо про важливі застереження при підживленні томатів.

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