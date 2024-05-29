Краще недогодувати, ніж перегодувати: що не можна робити при вирощуванні томатів

Помідори, як і інші овочеві культури, потребують підживлення. Особливо у період формування зав'язей. Досвідчені городники ділилися рецептами добрив, зроблених із додаванням молока та борної кислоти.

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Водночас, автори каналу «Моя дача. Сад та город» попереджають, що з підживленням не варто «переборщувати».

Так, жирна, добре підживлена органічними добривами земля для помідорів суворо протипоказана. При висадженні розсади в ґрунт не рекомендують заправляти лунки гноєм або пташиним послідом — рослини почнуть «жирувати» на шкоду плодоношенню. Перепідживлені рослини більше схильні до захворювань фітофторозом.

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Розчин коров'яка рекомендують застосовувати не частіше, ніж 2−3 рази за сезон. Помідори краще недогодувати, ніж перегодувати.



Також не буде корисним і надмірне внесення сечовини. Її не рекомендують вносити в лунки при висадженні помідорів. Також не буде рослинам на користь і частий полив сечовиною. На початку розвитку рослини, не пізніше перших чисел червня, можна обприскати листя водним розчином у пропорції: 1 ст. ложку на 10 л води.

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Раніше досвідчений аграрій — ведуча каналу «СвітАлла» — дала поради щодо підготовки лунок для висадки томатів.

Фото Pixabay

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