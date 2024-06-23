Підживлення для рясного цвітіння та щедрого плодоношення томатів: поради від вінницьких аграріїв

Коли помідори уже посаджені, за ними потрібно ретельно доглядати, аби врожай був багатим. Зокрема, автори спеціалізованого каналу Корисне TV радять для підживлення у червні приготувати 10 літрів теплої води, додавши туди препарат гумату калію.

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Доречність використання калію підтверджують і аграрії з Вінницької області, які ведуть канал «Дім та присадибна ділянка».

«Цей елемент — один із найважливіших, постачання якого слід забезпечити зазначеній культурі. І ось чому: сприяє ростовим процесам, розвитку кореневої системи, зеленої маси та зав’язей; інтенсифікує життєдіяльність рослин після пересадки; підвищує відсоток важливих компонентів у плодах; забезпечує своєчасне дозрівання; протистоїть негативному впливу бактерій та грибків; розвиває стійкість до несприятливих погодних умов та їх різкої зміни; покращує смак помідорів, робить його яскравішим та насиченішим, нормалізує ступінь кислості, надає плодам підвищеної солодкості», — зазначили вони на своїй сторінці.

Ознаками дефіциту калію у помідорів є:

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утворення на листі світлої, а згодом такої, що набуває коричневого забарвлення, облямівки;

поступове засихання й відмирання листків, починаючи з країв;

погане зав’язування плодів;

уповільнене чи нерівномірне дозрівання;

наявність місць недозрілої м’якоті біля плодоніжок.

Рослини не ростуть, не розвиваються та закономірно не плодоносять так, як потрібно. На додачу урожай погано зберігається. Про приємний смак взагалі говорити не доводиться.

І все лише тому, що культурі бракує калію.

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Тому вінницькі аграрії рекомендують провести зараз підживлення органічними добривами з великим вмістом калію. Йдеться, звичайно, про попіл.

Але коли попелу у достатній кількості немає, то можна використовувати й препарат сульфат калію (сірчанокислий калій).

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Про деталі вживання препаратів вінничани розповіли на відео.

Також нагадаємо, що аграрій з Київщини Валерій зараз проводить обробку ділянки з огірками проти попелиці, трипсів та павутинних кліщів і розповів, які препарати для цього використовує.

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