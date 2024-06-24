Невдаха київського фіналу Ліги чемпіонів одружився з сексуальною телеведучою (фото)

Колишній воротар «Ліверпуля» Лоріс Каріус, який прославився завдяки своїм помилкам у київському фіналі Ліги чемпіонів, відгуляв розкішне весілля на італійському острові Вулкано за 25 км від Сицилії, повідомляє notizie.it.

ВІДЕО ДНЯ

Обранкою 31-річного німця стала 32-річна італійська телеведуча, модель та інтернет-знаменитість Ділетта Леотта, яка народила футболісту в серпні минулого року доньку Арію.

Серед 160 гостей (меню на одну людину стартувало від 1500 євро) були друзі нареченого футболісти, а також телеведуча Мішель Хунцікер, актриса Елізабетта Каналіс, дочка колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі Елеонора Берлусконі та співачка Елоді.

Пара прилетіла на церемонію на гелікоптері. Лоріс був у білому смокінгу, а на фаті нареченої красувався напис «Все, що я коли-небудь хотіла».

Лоріс і Ділетта стали зустрічатися у 2022 році. «Я вечеряла в клубі з друзями, заходить Лоріс, і я кажу: „Дівчатка, зайшов чоловік усього мого життя“. Проговорили до 4 ранку, він мені одразу сподобався», — розповіла сексуальна телеведуча.

До речі, після того злощасного фіналу Ліги чемпіонів із «Реалом» кар'єра Каріуса пішла на спад. Він виступав в оренді за «Бешикташ» та «Уніон», після чого підписав контракт із «Ньюкаслом», де так і не став основним голкіпером. Його угода з клубом АПЛ спливає 30 червня, і німцеві доведеться шукати нову команду.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарний одноклубник Андрія Шевченка одружився з красунею-моделлю, яка народила йому двох дітей.

Фото Instagram

РЕКЛАМА

136

Читайте нас у Facebook