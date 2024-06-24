Тако (ісп. taco) — страва мексиканської кухні. Являє собою сендвіч із тортильї, згорнутої у невеличкий конвертик. Наповнюється вона різноманітними начинками: смаженим фаршем, морепродуктами, шматочками гострих ковбасок чорісос, цибулею, зеленим салатом, квасолею і навіть листям кактуса.

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Відома фудблогерка Тетяна Літвинова запропонувала приготувати дещо полегшений варіант цієї закуски, пожартувавши, що самі мексиканці можуть покласти в тако навіть борщову гущу.

Випекти тортильї пані Тетяна теж радить власноруч, так буде і швидше, і смак вийде майже автентичним.

Для тіста (на 12 шт):

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борошно — 250 г.

вода — 150 г.

щіпка солі;

олія — 1 ст. л.

Замісіть туге тісто і добре розкатайте його (товщина коржиків не повинна бути більшою за 1 мм). Випікайте їх на розігрітій сковороді з обох боків, після чого викладіть на тарілку, накриту мокрим рушником.

Для начинки візьміть:

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фарш яловичий — 200 г;

квасолю червону — 220 г;

томатну пасту — 3 ст. л;

олію — 1 ст. л.

Для соусу песто знадобляться:

авокадо — 150 г;

цибуля ріпчаста червона — 100 г;

сік лайма — 1 ст. л;

кінза — 20 г;

сіль / перець;

перець чилі.

Приготування

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Фарш добре підсмажте на сковорідці з додаванням цибулі, квасолі і томатної пасти. Охолодіть.

Викладіть начинку у тортильї, згорнувши їх човником і закріпивши краї зубочисткою. Присипте сиром.

Запікайте у духовці протягом 10 хвилин при 200 градусах.

На випечені тако викладіть соус песто.

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