Тако — ідеальне поєднання смаків та простота приготування: Тетяна Литвинова додала «трохи мексиканського колориту»
Тако (ісп. taco) — страва мексиканської кухні. Являє собою сендвіч із тортильї, згорнутої у невеличкий конвертик. Наповнюється вона різноманітними начинками: смаженим фаршем, морепродуктами, шматочками гострих ковбасок чорісос, цибулею, зеленим салатом, квасолею і навіть листям кактуса.
Відома фудблогерка Тетяна Літвинова запропонувала приготувати дещо полегшений варіант цієї закуски, пожартувавши, що самі мексиканці можуть покласти в тако навіть борщову гущу.
Випекти тортильї пані Тетяна теж радить власноруч, так буде і швидше, і смак вийде майже автентичним.
Для тіста (на 12 шт):
- борошно — 250 г.
- вода — 150 г.
- щіпка солі;
- олія — 1 ст. л.
Замісіть туге тісто і добре розкатайте його (товщина коржиків не повинна бути більшою за 1 мм). Випікайте їх на розігрітій сковороді з обох боків, після чого викладіть на тарілку, накриту мокрим рушником.
Для начинки візьміть:
- фарш яловичий — 200 г;
- квасолю червону — 220 г;
- томатну пасту — 3 ст. л;
- олію — 1 ст. л.
Для соусу песто знадобляться:
- авокадо — 150 г;
- цибуля ріпчаста червона — 100 г;
- сік лайма — 1 ст. л;
- кінза — 20 г;
- сіль / перець;
- перець чилі.
Приготування
Фарш добре підсмажте на сковорідці з додаванням цибулі, квасолі і томатної пасти. Охолодіть.
Викладіть начинку у тортильї, згорнувши їх човником і закріпивши краї зубочисткою. Присипте сиром.
Запікайте у духовці протягом 10 хвилин при 200 градусах.
На випечені тако викладіть соус песто.
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