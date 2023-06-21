Мексиканський супчик за рецептом стоматолога з Тернополя: готується дуже просто, а на смак — «просто бомба»
Мексиканська кухня — екзотична, ситна і зазвичай дуже гостра. Цього вимагає сам клімат Латинської Америки, який сприяє розвитку шкідливих мікроорганізмів. Саме для їх нейтралізації місцеві вживають в їжу багато перцю, додаючи його майже до всіх страв.
Найпопулярнішими складниками мексиканських страв є бобові, м'ясо, кукурудза, авокадо та різноманітні овочі.
Інстаграм-блогер grishes_delishes використав їх для приготування свого мексиканського супчика.
Складові супу:
- фарш асорті — 500 г
- томати у власному соку — 600−700 г
- бульйон — 0,5 л (можна розвести кубик, або просто налити води)
- консервована кукурудза — 400 г
- консервована червона квасоля — 400 г
- спеції: часник, суміш перців, сіль.
Етапи приготування
Обсмажуємо фарш на пательні 10−15 хв., додаємо томати і тушкуємо ще 5 хвилин.
Переливаємо в каструлю, додаємо бульйон та варимо 20 хвилин на малому вогні.
Виключаємо вогонь і даємо настоятися 10 хвилин.
Готово!
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