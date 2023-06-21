Мексиканський супчик за рецептом стоматолога з Тернополя: готується дуже просто, а на смак — «просто бомба»

Мексиканська кухня — екзотична, ситна і зазвичай дуже гостра. Цього вимагає сам клімат Латинської Америки, який сприяє розвитку шкідливих мікроорганізмів. Саме для їх нейтралізації місцеві вживають в їжу багато перцю, додаючи його майже до всіх страв.

Найпопулярнішими складниками мексиканських страв є бобові, м'ясо, кукурудза, авокадо та різноманітні овочі.

Інстаграм-блогер grishes_delishes використав їх для приготування свого мексиканського супчика.

Складові супу:

фарш асорті — 500 г

томати у власному соку — 600−700 г

бульйон — 0,5 л (можна розвести кубик, або просто налити води)

консервована кукурудза — 400 г

консервована червона квасоля — 400 г

спеції: часник, суміш перців, сіль.

Етапи приготування

Обсмажуємо фарш на пательні 10−15 хв., додаємо томати і тушкуємо ще 5 хвилин.

Переливаємо в каструлю, додаємо бульйон та варимо 20 хвилин на малому вогні.

Виключаємо вогонь і даємо настоятися 10 хвилин.

Готово!

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