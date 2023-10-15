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«На смак справді вау!»: тако-бургер від Володимира Ярославського — можна приготувати навіть вдома на сковорідці

11:48 15 жовтня 2023
Ярославський

Відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський часто ділиться рецептами смачних та корисних перекусів.

Сьогодні він запропонував приготувати популярну страву — тако-бургер.

Тако-бургер

На 2 великих знадобиться:
-2 пшеничні тортильї діаметр 22 см
-400−450г жирного яловичого фаршу
-мексиканська суміш спецій
-салат айсберг
-4 слайса плавленого сиру чеддер
-червона або салатна цибуля

Соус:
-100г майонез, як база
-60г копчений барбекю
-40г зернова гірчиця
-40г мариновані корнішони
-підкопчена паприка
-зелень петрушки

Приготування:

Соус

Дрібно порізати огірки й змішати всі інгредієнти на свій смак.

На пшеничну тортилью тоненьким шаром викласти фарш та добре притиснути його.

Посолити й додати мексиканських спецій.

На добре розігріту чашу гриля налити олії, покласти мʼясом вниз тортилью, смажити декілька хвилин.

Обережно перегорнути.

Покласти пару листиків сиру на одну з половинок, на іншу січений салат айсберг та цибулю, полити соусом.

Дати сиру «підтанути» з хвилину й згорнути навпіл.

«На смак дійсно вау! Можна готувати і вдома на пательні та міняти інгредієнти, а ще це швидше ніж бургер», — зазначив Ярославський.

Нагадаємо, кулінарка Лариса Павлюк поділилась смачним та доступним рецептом чизбургера.

А шеф «Пекельної кухні» Алекс Якутов показав, як він готує бургер з курячою котлетою.

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