«На смак справді вау!»: тако-бургер від Володимира Ярославського — можна приготувати навіть вдома на сковорідці
Відомий український шеф-кухар Володимир Ярославський часто ділиться рецептами смачних та корисних перекусів.
Сьогодні він запропонував приготувати популярну страву — тако-бургер.
Тако-бургер
На 2 великих знадобиться:
-2 пшеничні тортильї діаметр 22 см
-400−450г жирного яловичого фаршу
-мексиканська суміш спецій
-салат айсберг
-4 слайса плавленого сиру чеддер
-червона або салатна цибуля
Соус:
-100г майонез, як база
-60г копчений барбекю
-40г зернова гірчиця
-40г мариновані корнішони
-підкопчена паприка
-зелень петрушки
Приготування:
Соус
Дрібно порізати огірки й змішати всі інгредієнти на свій смак.
На пшеничну тортилью тоненьким шаром викласти фарш та добре притиснути його.
Посолити й додати мексиканських спецій.
На добре розігріту чашу гриля налити олії, покласти мʼясом вниз тортилью, смажити декілька хвилин.
Обережно перегорнути.
Покласти пару листиків сиру на одну з половинок, на іншу січений салат айсберг та цибулю, полити соусом.
Дати сиру «підтанути» з хвилину й згорнути навпіл.
«На смак дійсно вау! Можна готувати і вдома на пательні та міняти інгредієнти, а ще це швидше ніж бургер», — зазначив Ярославський.
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