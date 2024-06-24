Відносини короля Чарльза III з онуком Джорджем мають рідкісну особливість: ЗМІ назвали причину

Ті, хто дивився нещодавно серіал «Піднявши прапор», помітили королівську поставу принца Джорджа, молодого принца, який готується стати королем. Коли король Чарльз і королева Камілла вийшли на балкон Букінгемського палацу, важко було не помітити чіткий зв'язок між монархом і його родиною, пише hellomagazine.

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Маленькі діти принца і принцеси Уельських — 10-річний принц Джордж, дев'ятирічна принцеса Шарлотта і шестирічний принц Луї — полонили серця нації. Переїзд Уельських до котеджу Аделаїда у Віндзорі дозволив їм більше часу проводити з королем, якого часто можна зустріти у Віндзорському замку. Особливо близький він з одним із онуків.

Коли принц Джордж народився у 2013 році, Його Величність посадив дерева в Балморалі на честь свого онука, а пізніше відремонтував будиночок на дереві, який він побудував для своїх синів у садах Хайгроув, свого приватного будинку в Глостерширі, щоб Джордж міг там гратися.

Король, як і будь-який дідусь, однаково любить своїх онуків, але відносини Чарльза з Джорджем мають рідкісну особливість, яка полягає в тому, що Джордж одного дня піде по його стопах як монарх.

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«Наразі це дуже схоже на стосунки дідуся з Джорджем, але коли він подорослішає, король візьме на себе роль наставника, так само, як покійна королева робила це з Вільямом», — пояснив королівський експерт.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, що принц Вільям у свій день народження, 21 червня, відвідав разом зі старшими дітьми Джорджем та Шарлоттою концерт Тейлор Свіфт.

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