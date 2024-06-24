«Щоб наслідки відчув лукашенко, а не ми»: у Польщі думають про закриття кордонів з білоруссю

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі TVN24 повідомив про можливість закриття усіх пунктів пропуску на кордоні з білоруссю. На запитання, чи може Польща домогтися чогось від білоруської сторони, він відповів, що «у нас все ще функціонують прикордонні переходи». Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Китай поставив лукашенку дипломатичний ультиматум, адже закриття кордонів з ЄС загрожує китайському транзиту товарів до ЄС залізницею.

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«Наразі ми вивчаємо, якими будуть наслідки для нашої економіки, для місцевих громад, — сказав він. — Наприклад, фіни закрили прикордонні переходи з росією, і ритися в їхніх речах більше не потрібно».

Він також підкреслив, що те, що відбувається на нашому східному кордоні — «це повністю контрольована операція російських, білоруських служб на даний момент».

«І що особливо жахливо, ці люди отримують інструкції від офіцерів білоруської держави, як бити ножем польського солдата, польського прикордонника навіть тоді, коли наші хлопці одягнені в тільняшки. Це абсолютно неприйнятно», — сказав він.

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Сікорський зазначив, що «ми ухвалимо рішення після того, як проаналізуємо їхні наслідки».

«Щоб їх наслідки відчув лукашенка, а не ми», — додав він.

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Раніше повідомлялося, що у Швеції бояться захоплення путіним Балтійського моря.

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