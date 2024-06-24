У Києві педофіл навчав 8-річну дівчинку знімати дитяче порно

В Києві судитимуть 24-річного чоловіка за розбещення дитини. Деснянська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт стосовно уродженця Рівненської області, який просив 8-річну дівчинку знімати для нього відверті відео.

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Досудовим розслідування встановлено, що в серпні 2023 року чоловік через Telegram почав спілкуватися з 8-річною дівчиною з метою задоволення своєї статевої пристрасті.

Він просив дитину знімати відверті фото та відео та надсилати йому. При цьому обвинувачений виступав режисером таких зйомок, розповідаючи дитині що та як робити.

Згодом дівчинка розповіла про це мамі. Й та продовжила спілкування від імені дитини, щоб зрозуміти мотиви чоловіка та викрити його.

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Вважаючи, що і далі спілкується з дівчинкою, педофіл просив її надіслати ще відео й розповідав, як зробити так, щоб ні про що не дізналися батьки.

Під час огляду телефону обвинуваченого у ньому знайшли фото та відео з дитячою порнографією. Тепер йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

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За інформацією прокуратури, чоловіка обвинувачують у вчиненні розпусних дій щодо малолітньої дівчинки, примушуванні її до участі у створенні дитячої порнографії та зберіганні дитячої порнографії.

Як повідомляли «ФАКТИ», в Україні нещодавно до довічного ув’язнення за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітнього засудили колишнього керівника громадської організації.

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