Овнам — Туз Мечів, Дівам — Верховна Жриця, Рибам — Четвірка Пентаклів: що обіцяють Анжела Перл та карти Таро на 25 червня

Практика свідчить, що багато українців часто складають плани на день згідно прогнозів астрологині Анжели Перл та розкладів на картах Таро.

ВІДЕО ДНЯ

А що, коли об'єднати «2 в 1» — відразу два передбачення в єдиному прогнозі? Можливо, вийде один «супер-корисний» гороскоп?

Передбачення Анжели Перл на 25 червня

Овен

РЕКЛАМА

Цей день може бути важким та викликати втому. Краще не планувати серйозних справ. Проте за допомогою близьких завдання можна успішно виконати. Уникайте спілкування з неприємними людьми.

Телець

РЕКЛАМА

Цього дня Тільцям можуть випливти неприємні події з минулого, які почнуть зростати з новою силою, роблячи день особливо неприємним. Якщо є можливість, краще залишитися вдома та зайнятися саморозвитком. Отримана інформація буде засвоєна швидко та ефективно.

Близнюки

РЕКЛАМА

Цього дня на представників знаку Близнюків чекає насичена програма справ. Важливо не поспішати та уважно зважити всі рішення, щоб уникнути можливих негативних наслідків. Обережність та роздуми допоможуть уникнути непотрібних проблем.

Рак

Наприкінці дня у Раків буде чудовий настрій. Ви матимете можливість займатися улюбленою справою та спілкуватися з приємними людьми. А вечір проведете у колі близьких без конфліктів. День пройде гармонійно та весело, залишивши яскраві спогади.

Лев

Будуйте плани на майбутнє, вони обов'язково здійсняться. Попросіть допомоги у друзів, якщо потрібно. Вони підтримають. Наприкінці дня можливі приємні сюрпризи.

Діва

У першій половині дня Діви можуть зіткнутися з труднощами, які легко вирішити, проте настрій може зіпсуватися. Важливо відпустити негатив та почати з чистого аркуша. Близьким потрібно надавати підтримку та поради, не відмовляйте їм, допоможіть якнайбільше.

Терези

Енергія представників знаку Терезів буде неймовірною, і всі завдання, які вони візьмуться вирішувати, у них обов'язково вийдуть. Це сприятливий час для того, щоб втілити в життя все те, що раніше не вистачало часу і сил. Не виключено, що допомога у реалізації планів прийде від несподіваних людей, які виявляться важливими у майбутньому. Нові знайомства також можуть бути ключовими для подальших успіхів.

Скорпіон

Рекомендується уникати складних справ та ретельно обмірковувати кожне рішення. Не поспішайте, слухайте поради оточуючих, але довіряйте своїм внутрішнім голосом. Тільки так можна успішно подолати труднощі цього дня.

Стрілець

Реалізуйте задумане і отримайте відповіді на питання, що давно цікавлять. Не покладайтеся на інших, довіртеся своїм силам та досвіду. Це допоможе заощадити час та уникнути марних дискусій.

Козоріг

У представників знаку Козоріг цього дня голова буде сповнена важливих ідей. Не бійтеся ділитися ними з потрібними людьми, це може позитивно позначитися на кар'єрі. Можлива приємна зустріч із старими знайомими, що допоможе відновити стосунки. Рекомендується завершити справи у першій половині дня, щоб мати можливість розпочати нові проєкти.

Водолій

Представникам знаку Водолія цього дня все вдається легко та невимушено. Особливу увагу слід приділити своїй інтуїції, яка ніколи не підведе та допоможе ухвалити вірні рішення. Приділіть першу половину дня роботі, а другу — спілкуванню з близькими. Це допоможе зміцнити сімейні стосунки та створити гармонійну обстановку в будинку.

Риби

Краще перенести справи, які потребують спілкування з іншими людьми. Складнощі можуть виникнути, особливо під час укладання контрактів. Очікувані гроші можуть затриматися, тому будьте обережні з фінансами та уникайте ризиків.



Гороскоп Таро на 25 червня 2024 для всіх знаків зодіаку від езотерикині Олени Кузьмич.

Овен (21 березня-20 квітня) — карта дня «Туз мечів»

Інтелект — ось ваша основа зброя. У стосунках не робіть боляче другій половинці. На роботі сміливо просувайтеся вперед.

Телець (21 квітня-21 травня) — карта дня «Туз кубків»

Наповнюйтеся любов'ю. У стосунках долайте перепони. На роботі активно захищайте свою позицію.

Близнюки (22 травня-21 червня) — карта дня «Десятка мечів»

Вас очікують випробування. На роботі будуть нові виклики, а в стосунках — випробування.

Рак (22 червня-22 липня) — карта дня «Король пентаклів»

Досягайте свого за всяку ціну. У стосунках проявіть лідерські якості. А на роботі — професіоналізм.

Лев (23 липня-23 серпня) — карта дня «Паж пентаклів»

У вас є шанс почати з початку. На роботі запропонуйте новий проєкт. А у стосунках обирайте гідного партнера.

Діва (24 серпня-23 вересня) — карта дня «Верховна жриця»

Довіряйте своїй інтуїції. У стосунках працюйте над почуттями. На роботі уникайте проблем.

Терези (24 вересня-23 жовтня) — карта дня «Двійка пентаклів»

Вміло балансуйте й у вас все вийде. На роботі не варто сумніватися у своїх можливостях. У стосунках зрозумійте, чого ви хочете насправді.

Скорпіон (23 жовтня-22 листопада) — карта дня «'Трійка кубків»

Святкуйте маленькі перемоги. У стосунках вирушайте на побачення. А на роботі заплануйте невеличкий корпоратив.

Стрілець (23 листопада-22 грудня) — карта дня «Смерть»

Незабаром настануть зміни. У стосунках буде важко. А на роботі потурбуйтеся про запасний план.

Козоріг (23 грудня-20 січня) — карта дня «Король жезлів»

Проявіть свою силу. У стосунках продемонструйте характер, а на роботі — професіоналізм.

Водолій (21 січня-20 лютого) — карта дня «Сімка пентаклів»

Не закопуйте свій талант в землю. На роботі краще перепочити. У стосунках замисліться над їх сенсом.

Риби (21 лютого-20 березня) — карта дня «Четвірка пентаклів»

Потрібно заощаджувати. У стосунках пройдіть тест на фінансові можливості. На роботі оберіть амбітну ціль.

Протягом дня та ввечері зорі та карти Таро радять прослухати нові українські пісні, які покращують настрій та приближають нашу Перемогу.

А також налаштовують на хвилю подяки воїнам ЗСУ.

Крім того, завдяки тому, що відомий артист переспівав свій хіт 2016 року українською, можливо здійснити «подорож в часі» до минулого десятиліття.

А потім повернутися у наші часи.

І зрадіти тому, що звички і вічні почуття людей майже не змінилися.

А також небажання займатись спортом та вести правильний спосіб життя.

Крім того, люди продовжують сподіватись на краще майбутнє, яке їм радо підказують зорі та карти Таро.

292

Читайте нас у Facebook