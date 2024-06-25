Будуть самі вирішувати, кому вибивати двері: адвокатка про діяльність військової поліції

Автори нового закону про військову поліцію, який Рада прийняла у першому читанні, і доля якого має вирішитись протягом найближчих тижнів, стверджують, що ці нові правоохоронці будуть контролювати законність дій лише військовослужбовців.

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Водночас у соцмережах з"явилась інформація, що нова військова поліція може відстежувати у громадських місцях і ухилянтів, пише ТСН.UA.

Підставою для цього називають п. 4 статті 5 цього законопроєкту, де йдеться про те, що військова поліція забезпечує порядок і серед військовозобов'язаних під час проходження ними зборів, «а також на вулицях і в громадських місцях, на залізничних станціях (вокзалах)».

Адвокатка Катерина Аніщенко у коментарі пояснила, що згідно з законодавством, військовозобов'язаний — це і цивільний чоловік віком від 18 до 60 років.

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«Військовозобов'язані — це і саме цивільні особи віком від 18 до 60 років. Військовослужбовці — це особи, які зараховані до штату частини. Якщо ми говоримо про те, що повноваження військової поліції будуть розповсюджуватися на військовозобов'язаних, то, відповідно, йде вже чітка градація — сюди будуть відноситись так звані ухилянти. Бо вони є військовозобов'язаними, але ще не є військовослужбовцями», — розповіла вона.

Також юристка додала: «Крім того, резервісти — це ті військовозобов'язані особи, які звільнились з лав ЗСУ, стали в резерв. На них, відповідно, будуть розповсюджуватись вимоги закону про мобілізацію як на військовозобов'язаних. Відповідно, військова поліція на них буде мати вплив».

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В парламенті визнають, що є доволі дискусійним пункт 11 статті 16 цього законопроєкту, де йдеться про право військової поліції проникати до житла порушників військового законодавства у невідкладних випадках.

Про це у коментарі розповідав один з ініціаторів законопроєкту, заступник голови Комітету ради з питань правоохоронної діяльності Максим Павлюк.

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За словами адвокатки Катерини Аніщенко, військова поліція буде самостійно суб`єктивно ухвалювати рішення про те, чи є випадок невідкладним.

Юристка навела приклад:

«Військовозобов'язаний, який ухиляється від мобілізації, відносно, якого, припустимо, відкрито кримінальне провадження. Військовій поліції стає відомо, що ця особа переховується за вказаною адресою. Або, наприклад, військовозобов'язаний, який був направлений до навчального центру і втік звідти, тобто не є військовослужбовцем і перебуває вдома. В разі ухвалення цього закону військова поліція перевіряє факт відкриття кримінального провадження відносно вказаної особи і, відповідно, має право відчинити двері, повідомивши орган дізнання, де відкрито кримінальне провадження».

Аніщенко зауважила, що під час повномасштабної війни слід бути готовими до того, що популярних законів не буде.

Нагадаємо, раніше керівник МВС вчергове відповів, чи може поліція вручати повістки.

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