У сім'ї легендарного боксера, який взяв російський паспорт, сталася трагедія

Легендарний американський боксер, 55-річний віцечемпіон Олімпійських ігор у Сеулі Рой Джонс-молодший, який бився чотири роки тому з Майком Тайсоном, повідомив у соцмережах, що його 32-річний син Деандре Джонс вчинив суїцид.

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«На жаль, Деандре наклав на себе руки, — написав колишній чемпіон світу в чотирьох вагових категоріях Рой Джонс. — Дуже вдячний богові, що дозволив мені напередодні трагедії повернутися додому. За те, що дозволив моєму синові провести свою останню ніч зі мною та сім'єю. Знаю, що багато людей проходили крізь лихоліття. Але ніщо не варте того, щоб позбавити себе життя. Бог дає життя. Бог має бути тим, хто його забирає. Прошу всіх поважати наше особисте життя, поки ми оплакуватимемо свою втрату. Дякую за вашу любов та підтримку».

Деандре був одним із трьох дітей боксера та його дружини Нетлін. Хлопець займався музикою, створивши у підлітковому віці попгурт під назвою 3D. У загиблого залишився брат-близнюк Дешон.

Нагадаємо, що за роки кар'єри Рой Джонс здобув 66 перемог, 47 з яких нокаутом, зазнав дев'яти поразок і один бій завершив унічию. 2015 року американець отримав російський паспорт, а пізніше відвідував окупований Крим, за що йому дісталося від Володимира Кличка.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у легенди UFC і боксера Френсіса Нганну помер маленький син.

Фото Instagram

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