«Тримаємося за руки й плачемо»: сімʼя Тімура Мірошниченка про усиновлення другої дитини

Сімʼя відомого телеведучого Тімура Мірошниченка, яка нещодавно всиновила хлопчика Марселя, готується до поповнення родини. Дружина Тімура Інна на своїй сторінці у соціальній мережі написала про те, що вони готуються прийняти у родину другу усиновлену дитину.

ВІДЕО ДНЯ

«Обожнюю тренд, де на відео спочатку зʼявляються двоє, — написала Інна. — Потім до них доєднуються їхні дорослі діти. Потім партнери дітей. Діти дітей. Партнери дітей дітей і так далі. Так за життя сім’я з двох росте до 20−30−40−50 людей. На цьому фото зовсім скоро нас буде вже 6.

Я уявляю, як на 30-річчя нашого шлюбу до нас прийде кілька десятків людей. І все це буде наша родина!"

Інна поділилася ще однією новиною: нещодавно Марсель офіційно став їхнім з Тімуром сином.

РЕКЛАМА

«Ми стоїмо в залі суду, тримаємося за руки і плачемо, бо щойно суд оголосив, що Марсель офіційно наш син!» — написала Інна.

А сам Тімур не раз звертав увагу на те, що усиновлення в Україні — дуже складний процес.

— Ми одразу хотіли усиновити двох дітей, — сказав Мірошниченко «ФАКТАМ». - Але тренери до нас не дослухались і перший раз написали у висновку, що ми можемо виновити лише одну дитину.

РЕКЛАМА

Раніше в ексклюзивному інтервʼю «ФАКТАМ» Тімур Мірошниченко розповів про складнощі з усиновленням.

Читайте також: Дружина Тімура Мірошниченка відповіла на критику розкриття таємниці усиновлення РЕКЛАМА

141

Читайте нас у Facebook