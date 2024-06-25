«росія розуміє лише силу»: в уряді Фінляндії оцінили загрози з боку рф

рф застосовує проти країн Європейського союзу повний спектр гібридних інструментів. Як дезінформацію, так і акти прямого саботажу, що змінює статус Європи зі «спостерігача» за російською агресією проти України на її жертву. Про це перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявила керівниця зовнішньополітичного відомства Фінляндії Еліна Валтонен, пише ukrinform.ua.

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«Ми приділимо увагу гібридним загрозам, які росія вчиняє проти європейських країн… - сказала вона. — Це повний спектр дій, включно з дезінформацією, кібернетичними загрозами, актами саботажу, наприклад, проти таких країн, як Фінляндія, де росія перетворює міграцію на інструмент дестабілізації кордону. Цієї ж мети рф хоче досягти, сіючи хаос і насильство в Африці, в регіоні Сахель. Ми всі є жертвами російської агресії. Важливо, щоб ми продовжували допомагати Україні, тому що росія розуміє лише силу».

Валтонен додала, що країни G7 та всі інші можуть надавати кредити Україні швидше та простіше, також Україна зможе розраховуватися коштом заморожених російських активів.

Раніше експертка з питань росії у Фінляндії Ханна Сміт сказала, що москва, попри все своє божевілля, бачить, що не має ресурсів, щоб завоювати Україну.

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