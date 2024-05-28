«москва, попри все своє божевілля, бачить, що не має ресурсів, щоб завоювати Україну», — експертка

Експертка з питань росії у Фінляндії Ханна Сміт каже, що рф більше не вірить, що може повністю підкорити Україну. Кожен завойований метр збільшує труднощі окупантам.

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Інформаційне агентство Reuters повідомило з посиланням на свої джерела, що президент росії володимир путін готовий призупинити бойові дії в Україні за умови досягнення домовленості про припинення вогню та визнання нинішньої лінії зіткнення. Ханна Сміт вважає, що ці заяви принаймні частково свідчать про те, що росія не хоче йти далі в Україні на даний момент. Вона хоче зупинитися, зібратися з силами і потягнути час, тому що наступні території буде важко завоювати, пише Ilta Sanomat.

«Чим більше територій буде завойовано, тим більше ризиків буде пов'язано з їхнім контролем і відбудовою. Ризик перенапруження армії зростає чим далі, тим більше. Україна також знайшла свою власну національну ідентичність в результаті війни. Україна та українці змінилися. Історичний зв'язок з росією був розірваний у конкретний і психологічний спосіб. Завоювання стає все важчим і важчим для росії», — йдеться у статті.

Сміт каже, що припинення вогню дасть росії час подумати над наступним кроком, з'ясувати, де взяти більше військ, і почекати, поки збройова промисловість виробить більше зброї. За оцінками Ханни Сміт, росія хоче отримати Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області повністю у своє розпорядження.

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«Протягом тривалого часу вважалося, що ці чотири області та Крим — це те, що росія хоче для своєї військової кампанії. Припинення вогню дозволило б росії подумати, чи хоче вона забрати те, що залишиться від цих чотирьох територій пізніше. росія могла б сказати, що вона отримала багато землі, сухопутний зв'язок з Кримом і контроль над Азовським морем. З цієї точки зору, це перемога. росія також може сказати своєму народу, що вона досягла мети, заради якої, як вона стверджувала, почала війну: «звільнити росіян, які живуть в Україні, від тиранічного режиму в Києві і перемогти українських нацистів».

Війна коштувала росії набагато більше, ніж вона собі уявляла. Кожне маленьке село, кожен його метр коштує грошей і життів, вважає Сміт.

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«Проте москва, попри все своє божевілля, бачить, що росія не має ресурсів, щоб завоювати Україну», — каже експертка.

Деякі експерти стверджують, що час у війні на боці путіна. Ханна Сміт з цим не погоджується. Хоча жодне рішення або нарощування озброєнь в Європі не відбудеться за одну ніч, рішення приймаються і плани рухаються вперед.

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«Навіть без США ЄС є великою військовою силою. Ми не відчуваємо, що перебуваємо у стані війни. Це росія воює. Якби росія перетворила всю Європу на зону бойових дій, вона була б у шоці», — впевнена Ханна Сміт.

Ханна Сміт зазначає, що на Заході відбувається багато різних процесів, які з часом завдають росії все більшого і більшого удару. росія відстає економічно і в розвитку.

Раніше аналітики пояснювали, чому росії так важливо перемогти Україну.

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