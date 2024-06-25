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Навіть не мрійте про трон: стало відомо, яким Кейт Міддлтон та принц Вільям бачать майбутнє молодших дітей

16:55 25 червня 2024
Принц Вільям та принцеса Кейт

Принц Вільям та Кейт Міддлтон — сучасні батьки, і хочуть, щоб у їхніх спадкоємців були такі ж радощі у житті, як і у їхніх однолітків. Саме тому вони водять дітей на концерти, святкування тощо.

Звичайно, майбутнє 10-річного принца Джорджа зумовлено: старший син Кейт Міддлтон і принца Вільяма другий у черзі на престол, і незважаючи на такий юний вік, хлопчика готують стати королем. Що ж до інших дітей принца та принцеси Уельських — дев'ятирічної Шарлотти та шестирічного Луї, то тут батьки мають намір подбати, щоб спадкоємці вибрали собі інший рід діяльності, далекий від правління країною і ніяк не пов'язаний із палацом.

На відміну від принца Гаррі, який хоч і не збирався на престол, але продовжував виконувати різні обов'язки як член королівської родини, для Шарлотти та Луї готується інше майбутнє: Вільям і Кейт, пише Life & Style з посиланням на анонімне джерело, заохочуватимуть дітей триматися подалі від королівських справ.

«Звичайно, Джордж не має такої можливості, але дітей тримають на відстані витягнутої руки від королівського життя. Вони наражаються на мінімально можливий розголос, і це продумана стратегія, яка дозволяє Шарлотті та Луї самим обирати свою долю», — поділився інсайдер.

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Уточнюється, що таким чином принц Вільям хоче в жодному разі не допустити, щоб один із його дітей вважався «важливішим» за інших. Щоб не виховати ще одного «запасного», подружжя воліло взагалі захистити спадкоємців від королівського життя, наскільки це можливо. Ще одна драма на зразок тієї, що трапилася між Гаррі та Вільямом, точно нікому не потрібна.

Як писали «ФАКТИ», принцу Вільяму нещодавно виповнилося 42 роки. Кейт Міддлтон опублікувала нове фото майбутнього короля з дітьми.

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