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Спорт

Vbet подякував збірній України за гру

8:01 27 червня 2024
Україна&nbsp;— Бельгія на Євро-2024

Збірна України зіграла нульову нічию з однією з найкращих команд у світі, продемонструвавши яскравий футбол. Преміум-спонсор Національної збірної України VBET Ukraine щиро вдячний збірній за гру, а вболівальникам за підтримку: «Вперед до майбутніх перемог!».

Нагадаємо, у німецькому Штутгарті пройшов матч 3-го туру групи E Євро-2024 між збірними України та Бельгії. Матч завершився у суху нічию 0:0.

Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував виступ національної команди на чемпіонаті Європи-2024, який вона залишила за підсумками групового етапу.

«Гравці збірної України зіграли хороший матч проти збірної Бельгії», — заявив Роман Яремчук.

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За його словами, все вирішилося у першому поєдинку.

«В першу чергу, хочеться подякувати команді. Сьогодні ми дійсно зіграли хороший матч проти постійного суперника. Все вирішилося у першому поєдинку. Кого звинувачувати? Тільки себе. Пізно щось виясняти. Ми вже вилетіли», — сказав форвард.

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VBET Ukraine щиро вдячний збірній за гру, а вболівальникам за підтримку

Нападник українців вдячний своїм партнерам.

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«Дякую команді та штабу, що порадували вболівальників хоча б на декілька днів. Ми не грали захисною схемою. Не пам'ятаю, коли ми грали у два форварди за цього штабу. План на гру працював», — сказав Яремчук в етері «Суспільне Спорт».

Український форвард згадав сумне досягнення збірної.

«Перша команда в історії, яка вилітає із 4 очками… Боляче, але не соромно так вилітати», — додав футболіст.

«ФАКТИ» також розповіли, чим грузини шокували Кріштіану Роналду та компанію вже на 74-й секунді зустрічі.

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