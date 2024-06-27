Vbet подякував збірній України за гру
Збірна України зіграла нульову нічию з однією з найкращих команд у світі, продемонструвавши яскравий футбол. Преміум-спонсор Національної збірної України VBET Ukraine щиро вдячний збірній за гру, а вболівальникам за підтримку: «Вперед до майбутніх перемог!».
Нагадаємо, у німецькому Штутгарті пройшов матч 3-го туру групи E Євро-2024 між збірними України та Бельгії. Матч завершився у суху нічию 0:0.
Нападник збірної України Роман Яремчук прокоментував виступ національної команди на чемпіонаті Європи-2024, який вона залишила за підсумками групового етапу.
«Гравці збірної України зіграли хороший матч проти збірної Бельгії», — заявив Роман Яремчук.
За його словами, все вирішилося у першому поєдинку.
«В першу чергу, хочеться подякувати команді. Сьогодні ми дійсно зіграли хороший матч проти постійного суперника. Все вирішилося у першому поєдинку. Кого звинувачувати? Тільки себе. Пізно щось виясняти. Ми вже вилетіли», — сказав форвард.
Нападник українців вдячний своїм партнерам.
«Дякую команді та штабу, що порадували вболівальників хоча б на декілька днів. Ми не грали захисною схемою. Не пам'ятаю, коли ми грали у два форварди за цього штабу. План на гру працював», — сказав Яремчук в етері «Суспільне Спорт».
Український форвард згадав сумне досягнення збірної.
«Перша команда в історії, яка вилітає із 4 очками… Боляче, але не соромно так вилітати», — додав футболіст.
«ФАКТИ» також розповіли, чим грузини шокували Кріштіану Роналду та компанію вже на 74-й секунді зустрічі.117
Читайте нас у Facebook