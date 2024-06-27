Грузини сенсаційно втерли носа команді Кріштіану Роналду і вийшли до плей-оф Євро-2024: відеоогляди матчів

У середу, 26 червня, матчами у квартеті F фінішувала групова стадія чемпіонату Європи з футболу, боротьбу на якому, на жаль, припинила збірна України.

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Євро-2024. Група F. 3-й тур

Грузія — Португалія — 2:0

Голи: Кварацхелія (2), Мікаутадзе (57, з пенальті).

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Чехія — Туреччина 1:2

Голи: Соучек (66) — Чалханоглу (51), Тосун (90+4).

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На 20-й хвилині вилучено Барака (Чехія).

Якщо Португалія після виграшів у Чехії (2:1) та Туреччини (3:0) достроково вийшла з групи з першого місця, а турків в останньому турі влаштовувала нічия, то командам Чехії та Грузії для продовження боротьби на стадіонах Німеччини потрібні були лише перемоги. .

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І грузини шокували Кріштіану Роналду та компанію вже на 74-й секунді зустрічі, коли чемпіон Італії у складі «Наполі» Кварацхелія вивів команду Віллі Саньоля вперед — 1:0. Скільки не намагалися чемпіони Європи-2016 відігратися — марно. Ба більше, у другому таймі Грузія заробила пенальті, і найкращий бомбардир поточного Євро (три м'ячі) Мікаутадзе добив Португалію — 2:0. Дебютанти чемпіонатів Європи — в 1/8 фіналу!

У паралельному матчі чехи вже на 20-й хвилині залишилися у меншості, навіть удесятьох билися до останнього, але не змогли втримати навіть нічию та вилетіли з турніру — 1:2.

Підсумкове становище команд: 1. Португалія — 6 очок; 2. Туреччина — 6; 3. Грузія — 4; 4. Чехія — 1.

Таким чином, стали відомі усі пари 1/8 фіналу Євро-2024: Німеччина — Данія, Швейцарія — Італія (29 червня), Іспанія — Грузія, Англія — Словаччина (30 червня), Португалія — Словенія, Франція — Бельгія (1 липня), Румунія — Нідерланди, Австрія — Туреччина (2 липня).

Додамо, що окрім України, з чемпіонату Європи вилетіли Угорщина, Шотландія, Хорватія, Албанія, Сербія, Польща та Чехія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Англія зіграла внічию зі словенцями та вийшла у плей-оф з першого місця у групі.

Фото record. pt

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