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Якщо цього не зробите — врожаю не буде: аграрій розповів, як доглядати за однорічним кущем винограду

16:11 27 червня 2024
виноград

Зазвичай виноградну лозу висаджують навесні або восени. Щоб виноград виріс здоровим, бажано вибрати для нього сонячне місце. Рослину потрібно не тільки поливати й підгодовувати, а й своєчасно підв'язати кущ, щоб його не збив вітер.

Автор Youtube-канала «Корисне TV» показав, як він доглядає за виноградом першого року посадки.

Аграрій звернув увагу на те, що молоді кущики винограду не витримують навіть легкого вітерця, якщо їх не підв'язати вчасно.

По-перше, щоб лози нормально зростали, потрібно у міжвузлях повидаляти всі пасинки. Якщо пасинків не позбутися, то вони будуть стрімко зростати, наздоженуть верхівку куща й будуть забирати на себе багато живлення.

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Тоді виноградні лози виростуть коротенькі й не визріють. А взимку вони вимерзнуть.

На однорічному саджанці винограду можна вже зараз сформувати рукави.

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На сильнорослих кущах аграрій пропоную формувати чотири рукави, на слаборослих — два.

Лозу повинно пришпилити до стовпчиків, але несильно. Вона повинна почуватись вільно, щоб могла розвиватись. Підв'язаний кущ буде наростати лозою та масою. А вже наступного року дасть перший врожай.

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Нагадаємо, цей же автор розповів про три дуже дієвих підживлення для кабачків, після яких врожай збільшиться в рази.

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